“La presencia rusa en Nicaragua ayuda al régimen de Ortega a sobrevivir”, asegura experto

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Durante las últimas semanas el régimen de los Ortega Murillo ha anunciado la firma de diversos acuerdos bilaterales entre Nicaragua y Rusia. El Senado ruso, por ejemplo, ratificó un acuerdo de cooperación militar bilateral y también Managua ha anunciado la firma de memorandos de entendimiento con Moscú sobre “seguridad biológica, catastro, cartografía, estandarización y metrología”.

El último capítulo de esta relación bilateral tuvo lugar esta semana cuando Laureano Ortega Murillo, en representación del régimen sandinista firmó un acuerdo de amistad con Donetsk, región ucraniana actualmente bajo ocupación de Rusia. Según el texto publicado en el diario oficial La Gaceta el lunes, el régimen nicaragüense reconoce la autoridad rusa sobre esa región anexada por Moscú en 2022 tras la invasión lanzada ese año.

Aunque la alianza entre Managua y Moscú ha sido estrecha desde el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007, el acercamiento entre ambos regímenes se ha acelerado tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a EEUU en enero de este año.

Para Nicolás de Pedro, quien ha sido miembro del grupo de expertos en Rusia del Centro Europeo para el Combate Contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), “Rusia se ha posicionado, sobre todo en la última década, como un garante de la supervivencia de regímenes autoritarios enfrentados a Occidente” por esa razón opina que el afianzamiento de lazos entre el Kremlin y los Ortega-Murillo “sirve como pequeño bálsamo ante la pérdida de Maduro y ya veremos si de Cuba, que supondría un duro golpe simbólico para Rusia”.

De Pedro explicó a Martí Noticias que “EEUU fulminó en Venezuela los sistemas de alerta temprana y detección antiaérea rusos y, con toda probabilidad, tenía penetrada la inteligencia. Y esto último es un golpe reputacional duro. Los rusos ayudaron a crear el SEBIN en 2010 y estaban muy metidos en el DGCIM. Seguro no tanto como los cubanos, pero la operación de captura de Maduro los dejó a todos en ridículo”.

“Por otro lado, la caída de Maduro pone en riesgo algunas infraestructuras estratégicas rusas en la región y con la espada de Damocles sobre Cuba, eso aumenta el valor de la instalación del sistema GLONASS en Nicaragua porque hay otra ubicada en Venezuela, pero no se sabe si podrán seguir operándola” detalla el experto que en 2023 coordinó del grupo de trabajo sobre Rusia en el Foro contra las campañas de desinformación impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España.

El sistema GLONASS es la versión rusa del GPS de uso generalizado en Occidente y “es un elemento crítico para las capacidades rusas de proyección de fuerza militar globalmente” anotó De Pedro para quien “la presencia de un contingente de unos 250 efectivos militares rusos con base permanente en Nicaragua es suficiente para el manejo de equipos como el GLONASS y sistemas de guerra electrónica (EW) orientados hacia EEUU”.

Nicaragua, una moneda de cambio para Putin

El experto en Rusia destacó que “los rusos contribuyeron significativamente en la capacidad represora del régimen de Ortega en 2018 y de ahí las condecoraciones al teniente coronel Olev Surov, anterior jefe del centro de entrenamiento del Ministerio del Interior ruso en Managua”.

Por esa razón, De Pedro considera que “el valor de la presencia rusa en Nicaragua está en ayudar al régimen a sobrevivir y tener una base desde la que operar en las Américas en operaciones de inteligencia, sabotaje, desinformación, etc. También permite mantener una cierta imagen de paridad con EEUU y quizás eso ayuda en un posible diálogo con Trump. Es decir, en caso hipotético, Putin necesita tener cartas que pueda intercambiar”.

“La ratificación por la Duma de un acuerdo de ayuda militar, en teoría, añade una capa de obligación jurídica mutua, pero en la práctica, más allá de la propaganda y la retórica, no creo que sea muy relevante. Si EEUU interviniera en Nicaragua, Rusia no movería un dedo. Protestaría, quizás, en Naciones Unidas, haría declaraciones, etc. pero poco más” aseguró De Pedro, quien en 2024, por sus investigaciones en el Institute for Statecraft en Londres, fue incluido en la lista de sancionados individuales elaborada por Moscú por su “postura hostil hacia Rusia”.

Los verdaderos peligros

Lo que sí resulta preocupante, según el experto, “es el posible monitoreo y control de los flujos ilícitos de personas y drogas hacia el norte del continente. Rusia enmarca mucha de su cooperación en Latinoamérica en clave de ‘lucha contra el narcotráfico’, materia en la que Rusia no se supone que tenga ninguna experiencia en particular y mucho menos con respecto a los cárteles colombianos y mexicanos”.

De Pedro considera que los acuerdos de Nicaragua con la Federación de Rusia en las áreas de seguridad biológica, catastro, cartografía, estandarización y metrología “permiten suponer que es una forma de opacar actividades de inteligencia militar”.

Por último, De Pedro destacó que “Rusia está construyendo de forma consistente y sistemática una narrativa de amistad con el ‘Sur Global’, presentándose como el líder militar y diplomático que puede defenderles frente a EEUU y los europeos. Así que este tipo de acuerdos u operaciones le sirven mucho propagandísticamente, pero cuando las cosas se ponen feas de verdad, Rusia es un socio poco fiable”.