Hammer reafirma apoyo de Washington a liberación de presos políticos en Cuba

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El encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó esta semana el municipio de San Antonio de los Baños, donde sostuvo encuentros con opositores, activistas y familiares de presos políticos.

Durante la visita, Hammer se reunió con los activistas Carlos Manuel Pupo Rodríguez y Jorge Omar Lorenzo Pimienta, a quienes la sede diplomática describió como “patriotas comprometidos en avanzar un mejor futuro para Cuba”.

El diplomático también conversó con Angélica Ramírez, madre de Denis Hernández Ramírez, quien permanece encarcelado por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021. La Embajada señaló que la mujer “sufre por su hijo” y reiteró la posición de Washington respecto a los detenidos por motivos políticos en la isla.

“EEUU continuará llamando para la liberación de todos los presos políticos”, afirmó la embajada.

Hammer sostuvo además un encuentro con integrantes del Partido Unión por Cuba Libre y otros miembros de la sociedad civil. Según la Embajada, las conversaciones estuvieron centradas en la profunda crisis que atraviesa el país, así como en la situación de los opositores y activistas.

“Visitamos San Antonio de los Baños a miembros del Partido Unión por Cuba Libre. Hablamos sobre la crisis en Cuba, la represión contra opositores y la sociedad civil cubana”, indicaron.