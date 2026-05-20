Hammer envía mensaje al pueblo cubano en el Día de la Independencia

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El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, envió un mensaje al pueblo cubano este 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.

"Quería este 20 de mayo desearle al pueblo cubano un feliz Día de la Independencia", dijo.

El diplomático recordó que figuras como José Martí y Antonio Maceo soñaban con una Cuba “en libertad, con libertad de expresión y oportunidades económicas” pero lamentó que hoy esas condiciones no existan.

“Queremos que el pueblo cubano tenga y pueda realizar un mejor futuro”, dijo Hammer.

Además, afirmó que la administración del presidente Donald Trump apoya “al cubano de a pie” y reiteró que Estados Unidos continuará trabajando por un mejor futuro para Cuba.

"Tenemos toda la confianza en que se podrá realizar", agregó.