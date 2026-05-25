Hammer rinde tributo a los estadounidenses caídos, incluidos los enterrados en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

En ocasión del Memorial Day, la Embajada de Estados Unidos en La Habana y el jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, publicaron un mensaje en el que rinden homenaje a los militares estadounidenses que murieron en servicio, incluidos los caídos en Cuba.

“En este Memorial Day, rendimos homenaje a los hombres y mujeres militares 🇺🇸 que hicieron el máximo sacrificio en defensa de la libertad y de los valores que nos unen como nación”, señala el texto difundido en redes sociales.

El mensaje destaca el recuerdo de su valentía, el reconocimiento a su legado y expresa “eterna gratitud” hacia quienes perdieron la vida.

La publicación subraya que entre los caídos se encuentran militares fallecidos en Cuba, cuyos nombres son honrados en un monumento dedicado a la Legión Estadounidense y a los soldados de ese país que pelearon y murieron en la isla, ubicado en el Cementerio Colón, en La Habana.

El Día de la Conmemoración de los Caídos (Memorial Day) se celebra en Estados Unidos el último lunes de mayo como una jornada dedicada a recordar a los miembros de las fuerzas armadas que murieron en cumplimiento de su deber.