Trump llama a la nación a honrar a los caídos y rezar por la paz

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó el 25 de mayo de 2026 como Día de Oración por la Paz Permanente con motivo del Memorial Day, o Día de los Caídos, una conmemoración dedicada a honrar a los militares estadounidenses fallecidos en servicio.

En el documento oficial, firmado el 22 de mayo, Trump resaltó que el país “perdura en fuerza, poder y prosperidad” gracias al sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes describió como la “mayor fuerza de combate que el mundo haya conocido”.

La proclama subraya que, desde la fundación de la nación hace casi 250 años, “innumerables” estadounidenses han perdido la vida en defensa de la libertad. El presidente afirmó que el Memorial Day es una ocasión para honrar a estos héroes y recordar el alto costo de mantener las libertades del país.

Trump también hizo un reconocimiento específico a 13 miembros de las fuerzas conjuntas que murieron en apoyo de la operación militar Furia Épica, en Irán. “Estos soldados perdieron la vida por la causa de la libertad y jamás olvidaremos el precio que pagaron”, subrayó.

El texto destaca el impacto del sacrificio en las familias de los militares fallecidos, al señalar que la libertad de los estadounidenses ha sido “comprada con la sangre derramada de valientes combatientes y las lágrimas y el dolor de quienes dejaron atrás”.

Como parte de la conmemoración, el presidente Trump llamó a los ciudadanos a unirse en oración por la paz duradera, la protección de quienes están en zonas de combate y el consuelo de las familias en duelo.

El mandatario designó el Memorial Day como un día nacional de reflexión y pidió que a las 11:00 a.m. hora local los estadounidenses se unan en oración, además de observar el “Momento Nacional del Recuerdo” a las 3:00 p.m.

La proclama también solicita que las banderas ondeen a media asta hasta el mediodía en edificios gubernamentales y buques, e invita a los ciudadanos a seguir esta práctica desde sus hogares durante la mañana, como señal de respeto a los caídos.

En la Florida, el senador republicano Rick Scott rindió homenaje a los militares estadounidenses que perdieron la vida en servicio.

“Honramos a los valientes hombres y mujeres que dieron su vida y brindaron su máxima devoción por el pueblo estadounidense. Nuestra libertad no es gratuita; la pagaron con sus vidas”, señaló en un video mensaje posteado en sus redes sociales.

El legislador, veterano de la Marina, destacó además los sacrificios que realizan a diario los miembros de las Fuerzas Armadas. “Su valentía, dedicación y servicio jamás deben ser olvidados”, agregó.