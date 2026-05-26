Freedom250: Embajada de EEUU invita a los cubanos a sumarse a las celebraciones

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba convocó este martes a los cubanos a participar en las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, mediante el envío de mensajes, fotos y videos sobre la libertad y los vínculos históricos entre ambos países.

“Este año hemos estado conmemorando #Freedom250, y en menos de dos meses celebraremos el 4 de julio y los 250 años de Estados Unidos. Queremos que seas parte de esta celebración”, señaló la sede diplomática en una publicación difundida en redes sociales.

La embajada pidió a los ciudadanos compartir “una frase, un deseo o una idea” relacionada con la libertad o la relación histórica entre Cuba y EEUU, a través de videos cortos, fotografías o mensajes escritos. Según indicó, algunas de las contribuciones serán publicadas el próximo 4 de julio.

La iniciativa forma parte de la campaña nacional organizada por el gobierno estadounidense para conmemorar los 250 años de la independencia del país en 2026, una agenda que incluye actividades culturales, educativas e históricas promovidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias federales.

En La Habana, la representación diplomática estadounidense ha desarrollado durante los últimos meses varias actividades vinculadas a la fecha bajo el lema “Rumbo a América 250”. L

Como parte de esa programación, lanzaron en abril la iniciativa cultural “Tardes Americanas”, dedicada a promover artistas cubanos cuyas obras incorporan influencias de la cultura estadounidense. El proyecto, explicaron, busca resaltar “las múltiples formas en que se expresa la libertad, especialmente a través del arte, la música y la danza”, así como los vínculos culturales compartidos entre ambos países.

El jefe de misión estadounidense en Cuba, Mike Hammer, encabezó además en enero pasado un acto en su residencia oficial para inaugurar las actividades relacionadas con el aniversario 250 de Estados Unidos.

La campaña #Freedom250 también ha sido promovida por el presidente Donald Trump, quien describió la Declaración de Independencia estadounidense como el inicio de “la mayor trayectoria política de la historia de la humanidad”, e instó a instituciones públicas y privadas a sumarse a las celebraciones.