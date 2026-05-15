Freedom Truck llega a Miami: museo itinerante celebra los 250 años de la independencia de Estados Unidos

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Un museo tecnológico sobre ruedas llegó esta semana al sur de Florida para acercar la historia de Estados Unidos a estudiantes, familias e inmigrantes hispanos.

Se trata del “Freedom Truck”, una exhibición móvil interactiva organizada por PragerU que recorre el país rumbo a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se conmemorará oficialmente el 4 de julio de 2026.

El proyecto utiliza enormes camiones tipo tráiler transformados en espacios educativos inmersivos, donde los visitantes pueden explorar episodios clave de la fundación de Estados Unidos mediante pantallas táctiles, recreaciones históricas y experiencias digitales. Entre las actividades más llamativas se encuentra la posibilidad de firmar de manera simbólica una versión digital de la Declaración de Independencia.

Franklin Camargo, comentarista político vinculado a PragerU, explicó a Martí Noticias que la iniciativa busca reforzar el conocimiento sobre la historia y los principios fundacionales del país, especialmente entre los jóvenes y la comunidad inmigrante.

Según explicó, el proyecto fue desarrollado por PragerU en coordinación con actividades relacionadas con la conmemoración nacional de los 250 años de independencia, aunque aseguró que el financiamiento del museo itinerante proviene completamente de la organización.

El Freedom Truck estuvo estacionado en el campus Modesto Maidique de la Florida International University, donde estudiantes y familias recorrieron la exhibición.

Liliana Meléndez, una de las visitantes, destacó la importancia de que los niños conozcan la historia del país donde viven actualmente y tengan acceso a distintas perspectivas sobre la democracia estadounidense.

Por su parte, Mathias Russi, estudiante visitante del museo rodante, afirmó que Estados Unidos ha representado una oportunidad para muchas familias inmigrantes y describió al país como “una luz para el mundo” basada en los principios de igualdad y libertad.

Los organizadores aseguran que uno de los principales objetivos del Freedom Truck es llevar experiencias educativas a comunidades que quizás nunca han podido visitar Washington D.C. o algunos de los grandes museos nacionales del país.

La gira comenzó a inicios de este año y contempla visitas en los 48 estados continentales de Estados Unidos. Tras su paso por Miami, el museo itinerante continuará su recorrido hacia Washington y posteriormente hacia ciudades como Indianapolis, entre otras paradas programadas en todo el país.