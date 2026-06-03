De Pinochet a Raúl Castro y la pérdida de impunidad para dictadores

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La detención del general Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, marcó un antes y un después en la historia del derecho internacional. Por primera vez, un exjefe de Estado era arrestado fuera de su país bajo acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante su mandato. Aquello envió un mensaje que resonó mucho más allá de Chile: el poder político ya no garantizaba inmunidad absoluta frente a crímenes de lesa humanidad.

Décadas después, el nombre de Raúl Castro aparece recurrentemente en debates jurídicos y políticos en Estados Unidos relacionados con violaciones de derechos humanos, represión política y, especialmente, con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un hecho que provocó la muerte de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Aunque ambos casos son diferentes en su desarrollo judicial y contexto político, las comparaciones resultan inevitables.

La pregunta es inevitable: ¿podría un dirigente cubano enfrentar algún día un escenario similar al de Pinochet?

Augusto Pinochet gobernó Chile entre 1973 y 1990, tras el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Durante su régimen, organismos internacionales documentaron miles de casos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. Durante años, Pinochet pareció protegido por la estructura política chilena y por la tradicional doctrina de inmunidad soberana. Sin embargo, en 1998, mientras se encontraba en Londres recibiendo tratamiento médico, fue arrestado por orden del juez español Baltasar Garzón, quien invocó el principio de jurisdicción universal.

España argumentó que ciertos delitos —como la tortura y los crímenes de lesa humanidad— afectan a toda la comunidad internacional y pueden ser perseguidos por tribunales extranjeros, independientemente de dónde ocurrieron. La Cámara de los Lores británica concluyó que la tortura no podía considerarse una función legítima de un jefe de Estado y que, por tanto, Pinochet no gozaba de inmunidad absoluta frente a ese tipo de acusaciones.

Aunque finalmente regresó a Chile por razones médicas, sin ser extraditado a España, el daño político y simbólico ya estaba hecho. El precedente quedó establecido: los antiguos gobernantes podían ser perseguidos internacionalmente.

Rolando Cartaya, director de Proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, comparó el caso con el precedente del exdictador chileno Augusto Pinochet. “La reciente acusación penal presentada en un tribunal federal del sur de Florida contra Raúl Castro ha generado comparaciones con el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet, uno de los precedentes más conocidos en materia de responsabilidad internacional de antiguos jefes de Estado”, señaló.

Subrayó que la diferencia principal está en el tipo de proceso judicial seguido en cada caso. “La principal diferencia radica en los procedimientos judiciales. Contra Castro se presentó una acusación penal federal en Estados Unidos en 2026, mientras que Pinochet fue objeto de una orden de arresto internacional emitida por un juez español en 1998. Esa orden condujo a su detención en el Reino Unido, donde se encontraba por motivos médicos”, explicó.

“El debate sobre la inmunidad de los exjefes de Estado también aparece en ambos expedientes. En el caso de Castro, la cuestión podría plantearse si un tercer país recibe una solicitud de arresto o extradición por parte de Estados Unidos. En el proceso contra Pinochet, sin embargo, la inmunidad constituyó el eje central de una larga batalla judicial ante los tribunales británicos”, agregó.

El caso cubano y las acusaciones contra Raúl Castro

En el caso cubano, las acusaciones contra Raúl Castro han tenido una naturaleza distinta y no han desembocado en un proceso penal internacional comparable al de Pinochet. Sin embargo, existen elementos que periódicamente resurgen en el debate jurídico y político estadounidense.

El más significativo es el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Ese día, aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles en espacio aéreo internacional, causando la muerte de cuatro personas vinculadas al grupo humanitario radicado en Miami. Investigaciones y documentos posteriores apuntaron a que la operación habría sido aprobada por los más altos niveles del régimen cubano, incluidos Fidel y Raúl Castro.

En Estados Unidos, familiares de las víctimas y organizaciones del exilio impulsaron demandas civiles y acusaciones políticas que señalaban responsabilidad directa de la cúpula cubana, incluyendo a Fidel y Raúl Castro.

A diferencia del caso Pinochet, nunca se produjo una orden internacional de arresto ni un proceso penal formal impulsado por tribunales extranjeros. Sin embargo, el caso dejó abierta una interrogante jurídica importante: ¿podrían las acciones del gobierno cubano ser consideradas actos de terrorismo de Estado o crímenes perseguibles internacionalmente?

Cartaya también mencionó el posible papel de Interpol en este escenario. “Si Estados Unidos solicitara una difusión roja o una notificación roja de Interpol, muchos países tendrían conocimiento inmediato de la acusación al ingresar Raúl Castro a su territorio. Sin embargo, una notificación roja no obliga a arrestar a una persona; cada Estado decide si actúa conforme a su legislación”, explicó.

La diferencia esencial entre ambos casos radica en el contexto político internacional. Cuando Pinochet fue arrestado, Chile ya había transitado hacia la democracia. Entre Chile, España y el Reino Unido existía cooperación judicial internacional. Un elemento importante fue que el régimen militar había terminado en el país sudamericano, y los organismos internacionales y gobiernos occidentales respaldaban investigaciones sobre derechos humanos.

En Cuba, por el momento, el panorama es completamente distinto. El régimen político instaurado desde 1959, tras la toma del poder por Fidel Castro, permanece vigente. Raúl Castro, aunque retirado formalmente de algunos cargos, sigue siendo una figura central del aparato político y militar cubano. Hasta el presente, no existe apertura judicial interna ni cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de derechos humanos. El régimen de La Habana se ha negado durante décadas a permitir que la ONU u otros organismos internacionales monitoreen la situación de los derechos civiles en el país.

Para el abogado y exfiscal Nelson Rodríguez-Varela, la situación es diferente en el sentido de que “no va a salir de Cuba, pues está en una posición de ‘rata encuevada’ y no tiene a dónde salir”. Asevera Rodríguez-Varela que, al carecer en la actualidad de inmunidad como gobernante, crecen las probabilidades de una acción en su contra si abandona la isla, excepto que lo haga hacia “Rusia, Irán o Corea del Norte”, aunque no cree que esos sean los países escogidos por el exgeneral cubano.

La pregunta que muchos analistas se hacen es clave: ¿puede repetirse un “caso Pinochet”? El precedente jurídico existe. El principio establecido en Londres en 1998 transformó profundamente el derecho internacional contemporáneo. Desde entonces, exgobernantes de distintos países han enfrentado investigaciones, restricciones de viaje y procesos judiciales por presuntos crímenes internacionales.

La idea de que un jefe de Estado era jurídicamente intocable quedó debilitada. Tanto el caso Pinochet como las discusiones sobre la responsabilidad internacional de dirigentes cubanos reflejan un conflicto central del siglo XXI: el choque entre la soberanía estatal y la defensa universal de los derechos humanos.

Durante décadas, muchos gobiernos consideraron que lo ocurrido dentro de sus fronteras era un asunto exclusivamente interno. Pero los crímenes masivos, las desapariciones y la represión sistemática comenzaron a modificar esa percepción.

El caso Pinochet abrió una puerta jurídica que ya no puede cerrarse completamente. Desde entonces, cualquier líder acusado de violaciones graves de derechos humanos enfrenta la posibilidad —aunque sea remota— de ser objeto de investigaciones internacionales, restricciones diplomáticas o acciones judiciales fuera de su país.

La comparación entre Pinochet y Raúl Castro no implica equivalencias automáticas entre los contextos chileno y cubano. Ambos procesos históricos poseen profundas diferencias legales, políticas, ideológicas y sociales. Pero sí comparten un elemento central: la creciente presión internacional para que los abusos del poder no queden permanentemente protegidos bajo el argumento de la soberanía o la inmunidad política.

Rolando Cartaya advierte que una eventual solicitud de extradición contra Raúl Castro no implicaría una entrega automática. “Si Raúl Castro viajara a un país que tiene tratado de extradición con Estados Unidos, Washington podría solicitar su arresto provisional y extradición. Sin embargo, eso no significa que la entrega sea automática. El país receptor tendría que examinar si el tratado cubre esos delitos, si la solicitud cumple los requisitos legales y si existen excepciones aplicables en su legislación nacional”, señaló Cartaya. El periodista agregó que una acusación federal vigente podría limitar seriamente los desplazamientos internacionales del exgobernante cubano.

El arresto de Pinochet en Londres cambió la historia del derecho internacional moderno. Desde entonces, la pregunta sobre la responsabilidad jurídica de los gobernantes autoritarios —incluidos los cubanos— sigue abierta y en busca de respuestas. En el caso de Raúl Castro, dice el abogado Rodríguez-Varela, cualquier país que tenga tratados de extradición con Estados Unidos “lo entregaría en el acto, en su condición de fugitivo de la justicia estadounidense”.

“Hasta el momento, Raúl Castro no ha sido arrestado ni sometido a proceso. Pinochet, en contraste, permaneció detenido durante 503 días en Londres y protagonizó una decisión histórica que limitó el alcance de las protecciones de inmunidad para exmandatarios acusados de graves violaciones de derechos humanos”, concluyó Cartaya.