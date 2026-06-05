La suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

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La suegra de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y una de las figuras más influyentes del aparato de seguridad cubano, reside en el sur de la Florida y viaja con frecuencia a Cuba, según pudo confirmar Martí Noticias.

Se trata de Ana Adis Cardero Pacheco, madre de Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín. De acuerdo con fuentes verificadas por Martí Noticias, Cardero Pacheco es residente permanente de Estados Unidos.

Este jueves Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra familiares cercanos a la familia Castro, en una medida que amplía la presión de la administración de Donald Trump sobre la dirigencia de la isla y su entorno más próximo. Entre los sancionados aparece Alejandro Castro Espín.

Cardero Pacheco es viuda del coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón , uno de los fundadores del Ejército Oriental y de las Milicias Nacionales Revolucionarias, considerado durante décadas un hombre de absoluta confianza del régimen cubano.

De turista a residente permanente

Según fuentes cercanas a la familia, Cardero Pacheco vino por primera vez a Estados Unidos en 2013 con una visa de turismo otorgada en México.

Durante años realizó viajes frecuentes desde Cuba y México, país donde supuestamente desarrolló actividades laborales vinculadas a empresas de importación y exportación.

Tras años viajando regularmente a Estados Unidos, se quedó ilegalmente en el país y obtuvo la residencia permanente en 2023 mediante la Ley de Ajuste Cubano, dijeron las fuentes consultadas. Desde entonces ha continuado viajando a Cuba con frecuencia.

Su otra hija, Meurys Yisell Rueda Cardero, cuñada de Alejandro Castro Espín, reside igualmente en el sur de la Florida y ya es ciudadana estadounidense, según las mismas fuentes.

"Ana A. Cardero Pacheco y su hija Meurys Yisell Rueda Cardero viven en Hialeah, la ciudad con mayor concentración de exiliados cubanos en Estados Unidos. Además, la cuñada de Castro Espín aparece como dueña de una compañía registrada en Florida", explicó Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Martí Noticias contactó a todos los miembros de la familia para solicitar comentarios sobre esta información, pero no obtuvo respuesta.

La joven esposa de Alejandro Castro Espín

Annalie Lilliam Rueda Cardero, nacida en 1985, está casada con Alejandro Castro Espín y, según fuentes cercanas a la familia, tienen dos hijos.

"Han sido vistos juntos en viajes internacionales y en algunos de los escasos eventos públicos donde aparece la familia. Uno de ellos fue el funeral de Fidel Castro en 2016, donde Annalie Rueda formó parte de la guardia de honor", señaló Domínguez.

La diferencia de edad entre ambos ronda las dos décadas.

Una familia muy vinculada al régimen

Las hijas de Hugo Leandro Rueda Jomarrón y Ana Adis Cardero Pacheco han mantenido históricamente una posición de apoyo al sistema político cubano.

“El patriarca de la familia fue el encargado de la provincia de Santiago de Cuba por décadas. Él organizó la represión a la disidencia, los decomisos de propiedades, y el sistema de milicias para supuestamente enfrentar a EEUU”, dijo Domínguez.

Rueda Jomarrón participó además en misiones militares en Angola y Nicaragua y dedicó buena parte de su vida a promover la narrativa oficial del régimen escribiendo libros sobre la historia de la dictadura.

"Era una figura muy cercana a Raúl Castro. Tras su fallecimiento recibió homenajes personales de Raúl y reconocimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la Asociación de Combatientes de la Revolución", explicó Domínguez.

Documentos revisados por Martí Noticias muestran además la participación de miembros de la familia en cartas públicas de apoyo a Hugo Chávez, Nicolás Maduro y otras causas promovidas por gobiernos aliados de La Habana.

En una carta de 2012 dirigida al entonces presidente venezolano Hugo Chávez, firmada por varios miembros de la familia, podía leerse: "Cuente con nosotros Presidente Chávez, tu victoria será nuestra victoria".

La firma aparece acompañada por los nombres de Ana Adis Cardero Pacheco, sus dos hijas y el entonces coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón.

En 2006, la suegra de Castro Espín firmaba otra carta que decía: “El gobierno de EEUU no puede hablar de guerra contra el terrorismo mientras permita la existencia de grupos terroristas de origen cubano-americano radicados en Miami”.

La contradicción del "imperio"

La revelación se produce apenas días después de que Washington intensificara la presión sobre figuras vinculadas al núcleo duro del poder cubano.

Alejandro Castro Espín, general de brigada y considerado durante años uno de los principales estrategas de seguridad del régimen, ha sido identificado por funcionarios estadounidenses y analistas como una de las voces más reacias a cualquier apertura democrática en la isla.

Autor de varios libros críticos de la política estadounidense, Castro Espín ha defendido durante décadas la confrontación ideológica con Washington.

La presencia de familiares directos en Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa una contradicción frecuente dentro de la élite gobernante cubana: mientras el régimen denuncia al "imperio" como enemigo histórico, numerosos familiares de altos dirigentes han establecido su residencia, patrimonio o intereses económicos precisamente en territorio estadounidense.

“No sabemos si estas personas dijeron a las autoridades la verdad sobre sus vínculos con la familia Castro en sus aplicaciones de residencia y ciudadanía”, dijo Domínguez.

“Es increíble que mientras el hijo de Raúl Castro pone todo tipo de obstáculos para que el pueblo cubano pueda vivir en libertad y democracia tenga a su suegra y a su cuñada viviendo en el “imperio” al que tanto critica”, agregó.