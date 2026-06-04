Trump: “Tenemos planes muy buenos para Cuba”

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El presidente Donald Trump afirmó este jueves que su administración no busca provocar el colapso de Cuba mediante las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, sino favorecer cambios que permitan mejorar las condiciones de vida en la isla.

Al responder a una pregunta sobre si las sanciones tienen como objetivo acelerar la caída del gobierno cubano, Trump respondió que Washington simplemente quiere que Cuba sea “un país bien administrado, capaz de alimentar a su propia población”.

Trump sostuvo que es necesario un cambio de régimen y adelantó que Cuba será uno de los temas que atenderá una vez concluya las negociaciones en curso con Irán.

El mandatario calificó a la isla como “una nación fallida” y argumentó que durante años dependió del apoyo económico y energético de Venezuela. “La diferencia ahora es que ya no les entra dinero. Recibían mucho dinero proveniente de Venezuela. Ahora no les entra absolutamente nada”, afirmó.

Trump señaló que su administración está concentrada actualmente en otros asuntos de política exterior, pero aseguró que Cuba ocupará un lugar importante en su agenda.

“Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán. Tan pronto como eso esté resuelto (…) nos ocuparemos del asunto”, declaró.

El presidente añadió que Estados Unidos quiere “echarles una mano” a los cubanos y destacó el respaldo que recibió de los votantes de origen cubano durante las elecciones.

"Son gente increíble. Son enérgicos. Son emprendedores. Ya saben, algunas de las personas más ricas de Miami son cubanas. Son extraordinarios. Y yo voy a cuidar muy bien de ellos. Voy a permitirles regresar a su tierra. Quieren reunirse de nuevo con sus familias", dijo.

“Tenemos planes muy buenos para Cuba”, aseguró y aclaró que “tenemos que deshacernos del régimen; ha sido muy duro, muy desagradable”.

El presidente dijo que "nosotros trataremos bien a Cuba, y permitiremos que nuestra gente regrese y que invierta en Cuba si así lo desean".

Trump agregó que la población cubana desea una mayor participación de Estados Unidos debido a las dificultades económicas que enfrenta el país. “La gente nos quiere allí. Su situación es terrible”, sostuvo.

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