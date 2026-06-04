Embajador de EEUU pide apertura económica y liberación de presos políticos en Cuba

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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió reformas económicas y políticas inmediatas al régimen cubano. En un mensaje difundido en redes sociales junto al video de su intervención, Waltz afirmó que La Habana debe emprender cambios urgentes para enfrentar la crisis que atraviesa la isla.

“Estamos pidiendo cosas muy sencillas: abran la economía, liberen a los presos políticos, dejen de tratar a los ciudadanos privados como una amenaza y dejen de culpar a Estados Unidos de la miseria generada por La Habana y sus políticas fallidas”, declaró el diplomático.

Waltz también reiteró el compromiso de EEUU de canalizar ayuda humanitaria directamente a la población cubana, mientras responsabilizó al gobierno de la isla por la situación económica y social del país.

“Hoy hablé sobre el compromiso de Estados Unidos de brindar ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, al tiempo que exige responsabilidades al corrupto régimen comunista de La Habana por sus fracasos económicos, abusos contra los derechos humanos y por ser una amenaza para la seguridad internacional”, señaló.

Las declaraciones se producen pocos días después de que Waltz respaldara públicamente una campaña de la organización Hostage Aid Worldwide para aumentar la presión internacional sobre el gobierno cubano por la situación de ciudadanos con doble nacionalidad que continúan impedidos de abandonar el país pese a haber sido liberados o beneficiados con medidas de excarcelación.

Este jueves la administración del presidente Donald Trump publicó una nueva ronda de sanciones contra familiares cercanos del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y miembros de la familia Castro.

Las medidas incluyen el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.

Entre los sancionados figuran Díaz-Canel; su esposa, Lis Cuesta Peraza; Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario; Alejandro Castro Espín; y Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto, respectivamente, del exgobernante Raúl Castro.

La administración Trump también amplió las restricciones contra varias instituciones estatales cubanas, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia turística Amistur Cuba S.A. y la empresa Minera La Victoria S.A.