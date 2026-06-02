Congresistas cubanoamericanos respaldan declaración de Rubio de que Cuba ha patrocinado el terrorismo

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Congresistas cubanoamericanos por el sur de la Florida apoyaron las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, este martes en el Senado de Estados Unidos de que el régimen comunista en Cuba ha sido patrocinador del terrorismo.

“Durante más de 60 años, la dictadura cubana ha exportado represión, apoyado a actores violentos, dado refugio a fugitivos y ayudado a sostener regímenes autoritarios en todo nuestro hemisferio”, afirmó la congresista republicana María Elvira Salazar en la red social X al reaccionar a las palabras de Rubio.

En opinión de Salazar, el régimen de La Habana no solo ha sido una amenaza para el pueblo de la isla.

“Sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y una fuerza desestabilizadora en toda América”, escribió la congresista republicana en X.

De acuerdo con Salazar, los hechos en el caso del respaldo del régimen cubano al terrorismo son irrefutables.

“Los hechos son innegables: el régimen de Castro ha sido uno de los principales impulsores de la inestabilidad en nuestro hemisferio durante generaciones”, dijo la legisladora cubanoamericana en X.

Para el también congresista republicano, Carlos Giménez, la comparecencia de Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado este 2 de junio para testificar sobre la solicitud de presupuesto de la Administración Trump para el año fiscal 2027 dirigida al Departamento de Estado, dejó claro lo que, en su opinión, representa el régimen cubano para Estados Unidos.

“El secretario Rubio ha dejado claro cómo la dictadura en Cuba representa una amenaza legítima para nuestra seguridad nacional y debe ser abordada en consecuencia.

Giménez advirtió en su publicación en X que la Administración Trump no habría descartado todas las vías un fin del régimen comunista en Cuba.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, aseguró el legislador cubanoamericano.

En su testimonio ante el Senado, el secretario de Estado acusó al régimen de La Habana de apoyar los grupos terroristas del hemisferio occidental. "Prácticamente todos los grupos terroristas de izquierda, radicales y violentos del hemisferio occidental han contado, en algún momento, con el apoyo de Cuba", dijo.

Rubio también afirmó que la dictadura cubana es una amenaza para Estados Unidos y que la isla necesitaba lo que llamó “reformas sistémicas y serias".