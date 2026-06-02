GAESA ha dejado la economía cubana en coma, señala experto

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“GAESA no responde al Estado cubano” afirmó desde la isla el economista Germán González Rodríguez durante el programa "Barrio Adentro", de Radio Martí, sobre la declaración publicada por el régimen de La Habana este martes en referencia al Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima (GAESA), ahora presentado como GAE en el comunicado oficial.

Desde sus inicios, el conglomerado de los militares cubanos, se fue apoderando de las mejores empresas del Estado, de los sectores que generaban riqueza al Estado, y con el pretexto de la eficiencia, han llevado al país a la ruina, apuntó el experto.

"Cuando GAESA empezó, en los años noventa, Cuba producía 3 ó 4 millones de toneladas de azúcar. La economía cubana estaba mal, no vamos a decir que estaba bien, Cuba era un desastre, pero era un desastre que existía, ahora es un desastre que no existe, (está) en coma", dijo.

"La zafra azucarera ya no existe; la ganadería ha disminuido 5 millones de cabezas de Ganado; la aviación desapareció; el turismo está en el punto más bajo de la historia de Cuba desde Diego de Velázquez a hoy..., la Corporación Nacional de Cítricos, SA que le rendía cuentas al Estado, y cultivaba, vendía y hacía negocios con compañías extranjeras, desapareció. ¿No dice Díaz Canel que el limón es la base de todo? En Cuba no hay un limón, en Cuba no hay una naranja, ni una toronja, ni una mata para coger un gajito y hacer un cocimiento de naranja. Todo eso está administrado por GAESA”, detalló.

El economista compara el efecto de GAESA en la economía de la isla con una especie de alien y afirma que no es una empresa del Estado y tampoco es eficiente.

En mayo del 2024, Gladys Bejerano Portela, la entonces encargada de la Contraloría General de la República de Cuba, una entidad creada en el 2009 luego de que el General Raúl Castro asumiera el liderazgo de la dictadura cubana, le dijo a la agencia de prensa EFE que GAESA no estaba bajo su supervisión porque contaba con una “disciplina y organización superior”. En julio de ese mismo año fue destituida de su cargo.

“La ‘eficiencia’ de GAESA es mentira. Ha desaparecido lo que quedaba de la economía cubana. Llegó GAESA y la economía cubana ha disminuido a una velocidad más alta que antes, es decir la velocidad del derrumbe se ha incrementado", explicó González Rodríguez.