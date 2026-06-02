Rubio: Cuba sigue siendo la excepción en el hemisferio (VIDEO)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, bajo la administración Trump, América Latina vive un giro histórico hacia gobiernos “amigos de Estados Unidos”.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que más de una docena de países de la región están alineados en materia de seguridad y prosperidad económica con EEUU. Sin embargo, Rubio identificó de forma explícita a Cuba como una de las excepciones que persisten en la región.

En una intervención durante la audiencia de confirmación de políticas exteriores, el secretario Rubio describió el cambio como “una historia increíble”. “Básicamente, salvo Nicaragua, salvo Cuba obviamente, Venezuela sigue teniendo algunos desafíos y, por supuesto, Brasil aunque está en medio de un ciclo electoral… en general es una región llena de aliados estadounidenses”, señaló.

Rubio destacó que, tras “20 años de negligencia”, Washington está “operacionalizando” una estrategia para recuperar el hemisferio occidental, donde potencias como China habían ganado terreno.

“Ahora tenemos una coalición de países amigos en el hemisferio, más de una docena, que trabajan juntos no solo en temas de seguridad, sino también en prosperidad económica”, explicó.

La declaración de Rubio llega en un momento de creciente presión sobre La Habana. Fuentes del Departamento de Estado consultadas por este medio indican que la administración Trump prepara nuevas medidas restrictivas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, incluyendo posibles sanciones adicionales y un endurecimiento de la política de “máxima presión” que ya aplicó durante su primer mandato.

La captura de Maduro

En la audiencia Rubio recordó la captura de Maduro el pasado 3 de enero: "Hemos llevado ante la justicia a un déspota antiamericano en Caracas, en una de las hazañas de precisión letal más extraordinarias de la historia militar. Las Fuerzas Especiales estadounidenses cruzaron un hemisferio, penetraron en una de las capitales más fuertemente fortificadas de la región, neutralizaron la infraestructura militar del régimen y derrocaron a Nicolás Maduro en cuestión de horas".

"El régimen de Maduro no era simplemente otra dictadura corrupta; era un foco de desorden regional: exportaba criminales, empoderaba a los cárteles, colaboraba con potencias hostiles y convertía la migración masiva en un arma dirigida hacia el norte, contra los Estados Unidos. Hoy, el dictador narcoterrorista que había vaciado sus prisiones hacia nuestras ciudades y convertido a su país en una cabeza de playa para nuestros adversarios ha sido llevado ante la justicia por el presidente Trump", agregó el testimonio de Rubio.





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