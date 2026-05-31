Activistas cubanos en Europa ratifican Acuerdo de Liberación para impulsar transición democrática

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Activistas y organizaciones de cubanos radicados en Europa suscribieron, este domingo, el denominado Acuerdo de Liberación en el Hotel VP Plaza España Design de Madrid.

La propuesta opositora establece una hoja de ruta con tres fases: liberación, estabilización y democratización, orientada a construir una alternativa política frente al régimen cubano y promover una transición pacífica.

El encuentro reunió a representantes de la plataforma Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) provenientes de diversos países europeos.

La ceremonia contó con la presencia de destacadas figuras de la disidencia, entre ellas la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá; Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH); y Elena Larrinaga, vicepresidenta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

Tras la firma formal del documento —cuyo lanzamiento original tuvo lugar el pasado 2 de marzo en Miami—, Payá destacó la relevancia de este respaldo internacional.

“Estamos muy agradecidos por la firma de este documento histórico, especialmente con cada una de las organizaciones participantes en Pasos de Cambio que viajaron desde muchos lugares de Europa, desde Francia, desde Italia, desde Suiza, desde Holanda, desde varias ciudades españolas y reafirmaron con su presencia y con su compromiso esta unidad detrás de una hoja de ruta que organiza a las principales fuerzas democráticas cubanas para la liberación y para la democratización de Cuba", señaló Payá, en declaraciones posteriores a Martí Noticias.

La activista subrayó que esta hoja de ruta busca culminar en elecciones libres, marcando "las primeras elecciones generales en más de 70 años en nuestro país".

La iniciativa recoge experiencias y propuestas desarrolladas durante décadas por el movimiento democrático cubano, incluyendo el programa Todos Cubanos, impulsado por el fallecido líder opositor Oswaldo Payá, y los esfuerzos históricos de la Fundación Nacional Cubano Americana.

Las prioridades estratégicas y los principios compartidos establecidos en el documento incluyen: la excarcelación inmediata de todos los presos políticos, el restablecimiento de las libertades de expresión, prensa, asociación y religión, la garantía de la libre circulación de los ciudadanos cubanos, la promoción del emprendimiento privado y participación electoral sin restricciones.

Para sus promotores, la clave de este proceso radica en la unidad y el trabajo conjunto, indicó, a nuestra redacción, la vicepresidenta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Elena Larrinaga:

“Ningún país se puede sustentar por sí solo ni puede avanzar si no existe de verdad una cohesión social. Tenemos que tener en cuenta que la fractura, digamos, social que ha establecido el régimen en Cuba es muy honda y será muy difícil de superar”

“Por eso yo considero que este acuerdo es un punto de inflexión en ese sentido, en el que todos los cubanos, hemos interiorizado que tenemos que ir todos juntos, lo cual no significa que tengamos que tener todos, las mismas ideas, sino que estamos cohesionados en un objetivo futuro, que es la liberación de Cuba y, por supuesto, a través de la liberación de los presos cubanos, la democratización del país y la estabilidad democrática”, puntualizó.

Con esta ratificación en Europa, los activistas buscan coordinar recursos y acciones de cara a una mayor movilización ciudadana. Asimismo, la iniciativa contempla el establecimiento de mecanismos para exigir responsabilidades por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado cubano.