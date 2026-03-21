“No es cierto que los que están hoy en el poder van a hacer la transición”, alerta Payá

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La activista cubana Rosa María Payá aseguró que el régimen no va a cambiar por sí mismo, pues “no es cierto que los que están hoy en el poder van a hacer ellos mismos la transición hacia la democracia y el Estado de Derecho”, afirmó.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la fundadora de la plataforma CubaDecide afirmó que el proceso de cambio en la Isla requiere que se vayan del poder quienes lo han tenido durante los últimos 67 años.

“No hace falta una Delcy Rodríguez en Cuba”, agregó. “Un proceso de cambio, gradual, en fases, pero definitivo en favor del cambio de sistema y de la democracia” no contempla la participación de la actual nomenclatura.

De acuerdo con Payá, “la familia Castro y el grupo de generales que llevan el poder por 67 años y sus representantes” deben irse para “poder gestionar un proceso real de cambio de sistema que se dará entre cubanos”.

“Cubanos todos de dentro, de fuera, de diferentes maneras de pensar, pero determinados en función del cambio de sistema hacia la democracia”, dijo Payá.

La activista aseveró que varias organizaciones de oposición se preparan para tener listo un equipo de transición, que lidere “ese período provisional y llevar al país de la barbarie totalitaria hacia las elecciones libres, justas y plurales”.

Payá fue una de las firmantes del “Acuerdo de Liberación para Cuba”, que promovió junto a Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana y “Pasos de Cambio/CubaDecide”.

El Acuerdo fue presentado el pasado 2 de marzo en la Ermita de la Caridad, en Miami, y también fue firmado por expresos políticos, y otros líderes de organizaciones del exilio cubano y de la oposición interna en la Isla.

Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá, es actualmente directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana e integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.