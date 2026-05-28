Seguridad Nacional confirma custodia en EEUU de hija de general cubano Ulises Rosales del Toro

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó este jueves que Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general de división de Cuba, Ulises Rosales del Toro, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras su arresto en Miami.

Un portavoz del DHS dijo a Martí Noticias que “Aguirreurreta fue arrestada el 26 de mayo de 2026 por agentes de ICE en Miami y actualmente se encuentra bajo custodia de ICE. Todo extranjero indocumentado recibe el debido proceso”.

Una búsqueda bajo su nombre, este 28 de mayo, en el sitio digital de ICE mostró que Rosales Aguirreurreta estaba bajo custodia en el Centro de Transición del Condado Broward, en el sur de la Florida.

En su respuesta a Martí Noticias, el vocero del DHS informó además sobre los detalles de la entrada a Estados Unidos de la hija del general Rosales del Toro, quien fuera jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Cuba.

“Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera indocumentada de Cuba que ingresó a los Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023, en el Aeropuerto Internacional de Orlando, en Orlando, Florida. No salió del país, en violación de las leyes de nuestra nación”, afirmó el portavoz del DHS.

En febrero pasado, el periodista Mario Pentón, de Martí Noticias, reportó primero sobre la entrada y permanencia de Rosales Aguirreurreta en EEUU, tras confirmar con familiares y personas de su entorno.

Ulises Rosales del Toro, 83 años, padre de Alina Rosales, fue miembro del Buró Político del Partido Comunista en Cuba, Diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente del Consejo de Ministros, además de ministro del Azúcar y de Agricultura. El régimen le otorgó el título de Héroe de la República de Cuba.

El arresto de Rosales Aguirreurreta por agentes del ICE se produjo sólo pocos días después de que inmigración de Estados Unidos también detuviera a otra cubana con vínculos familiares con figuras del poder en Cuba: Adys Lastres Morera, hermana de Ana Guillermina Morera, la general que encabeza el emporio militar de GAESA, a quien además le revocaron su residencia permanente en este país.

Ambas detenciones se producen en momentos en que las autoridades migratorias de Estados Unidos refuerzan su escrutinio de inmigrantes cubanos con vínculos con altos funcionarios del régimen.

El vocero de DHS dijo a Martí Noticias que ese departamento alentaba a todos los inmigrantes ilegales a usar la aplicación CPB One y salir de Estados Unidos. También recordó que el gobierno estadounidense está ofreciendo a quienes tomen esa vía 2,600 dólares y vuelo gratuito para la autodeportación.

“Alentamos a toda persona que se encuentre aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservarse la oportunidad de regresar a los EE. UU. por la vía legal correcta para perseguir el sueño americano. De lo contrario, las acciones de cumplimiento de la ley resultarán en arresto y deportación, sin derecho a regresar”, aseveró el portavoz del DHS.