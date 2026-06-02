En La Habana se grita "Abajo los Castro y Abajo Díaz-Canel"; reportan despliegue de boinas negras y drones

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Residentes en diferentes barrios de La Habana han protagonizado en las últimas horas protestas callejeras, cacerolazos y quema de escombros tras horas de cortes eléctricos, según confirman testimonios recogidos por Martí Noticias y diversas publicaciones en redes sociales.



Uno de los focos de protesta se registró en la calle 128 B del barrio Los Pocitos, situado en el municipio de Marianao, donde los residentes se manifestaron mediante el toque de cazuelas.

El audiovisual enviado a la redacción de Martí Noticias por el opositor Mario Alberto Hernández Leyva muestra la molestia de la población tras pasar más de 10 horas consecutivas sin servicio eléctrico.

De acuerdo con las declaraciones del activista, durante la manifestación los ciudadanos corearon consignas en contra el mandatario Miguel Díaz-Canel.



El escenario se repitió en la localidad de Víbora Park, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo. En este punto, la activista Mercedes Martínez declaró a Radio Martí que los vecinos también expresaron consignas contrarias al gobernante cubano.

Martínez detalló: "Sí, anoche hubo toque de cazuela, gritando Abajo los Castros, Abajo la dictadura cubana, Libertad para Cuba, Hasta cuándo, No más, Abajo los Castros, Abajo Díaz-Canel y empezaron a decir que había que sacar la rata debajo de una piedra y el toque de cazuela".



Por su parte, un ciudadano residente en La Habana Vieja, quien solicitó mantener su identidad de forma anónima, confirmó que en la noche del lunes el corte de energía superaba las 20 horas,

La fuente precisó que las personas optan por salir a manifestarse en medio de la oscuridad con el objetivo de evitar ser identificados por las autoridades ante el temor a posibles medidas represivas.

A través de las redes sociales se han reportado asimismo protestas vinculadas a las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico en otras localidades de la capital cubana. Entre las zonas señaladas figuran los municipios de Regla, El Cotorro, el Cerro, las áreas de Lawton y Luyanó (en el municipio 10 de Octubre) y la comunidad de Las Cañas, en Boyeros.

A estos reportes se suman testimonios provenientes del barrio de La Güinera, donde los residentes afirman que la interrupción del servicio eléctrico se extiende durante casi todo el día, restableciéndose únicamente por lapsos de una hora o menos.

De acuerdo con los reportes locales, los vecinos han salido a manifestarse haciendo sonar calderos; sin embargo, los testimonios señalan que, en lugar del restablecimiento de la energía, se ha registrado el despliegue de un contingente de oficiales de la policía y miembros de las fuerzas especiales conocidos popularmente como "boinas negras", quienes patrullan armados de manera continua mientras se reporta el uso de drones de vigilancia todas las noches.

Este escenario de descontento social coincide con las proyecciones oficiales emitidas por la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) para la jornada de este martes.

La entidad prevé una jornada crítica de apagones masivos debido a fallas técnicas detectadas en siete centrales termoeléctricas, sumado al desabastecimiento de combustible que mantiene fuera de operación a más de un centenar de centrales de generación distribuida.



Para el horario de máxima demanda, las autoridades estiman un déficit del 63% en la capacidad de generación requería a nivel nacional. Esta cifra implica que casi dos terceras partes del territorio cubano podrían quedarse sin suministro eléctrico de manera simultánea, ante una afectación global calculada en 2.020 megavatios (MW).



A pesar de las proyecciones institucionales para las horas de mayor consumo, la situación de inestabilidad se ha agudizado al mediodía de este martes.

Según informó a través de su cuenta de Facebook la periodista Camila Acosta, se ha registrado un apagón simultáneo en varios municipios de la capital cubana, acontecimiento que, de acuerdo con su reporte, se produjo inmediatamente después de una caída generalizada en el voltaje.