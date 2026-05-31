Sabanilla, un pueblo de Matanzas, lleva casi cuatro días sin electricidad ni comunicación

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El poblado matancero de Juan Gualberto Gómez, o Sabanilla del Comendador, situado a siete kilómetros de Unión de Reyes, se encuentra sumido en el abandono gubernamental acumulando este domingo casi cuatro días de apagón continuo, sin que las autoridades locales ofrezcan soluciones inmediatas.

“Más de 79 horas continuas de apagón. Totalmente incomunicados, ni siquiera para una emergencia médica”, indicó a Martí Noticias, un residente de la localidad que pidió el anonimato.

El aislamiento del pequeño consejo popular, de alrededor de 5.000 habitantes, impide cualquier enlace o comunicación, lo que representa un grave riesgo ante urgencias de salud o catástrofes.

La carencia de cobertura telefónica dentro del poblado obliga, a quienes necesitan reportar una urgencia o comunicarse con el exterior, a caminar dos kilómetros fuera de la comunidad.

“Ante una urgencia deben salir a dos kilómetros y en unas matas de mango, hay una débil señal de telefonía móvil como es el caso ahora que yo estoy usando para enviarle este audio”, señaló el denunciante.

Funcionarios del gobierno y de Etecsa conocen la situación y se refieren en tono de burla a estas arboledas como la “zona WiFi” de Juan Gualberto Gómez, detalló.

Mientras la población sufre la incomunicación, la dirección municipal instaló un sistema de comunicaciones basado en paneles solares para el municipio de Unión de Reyes.

“Para de esta forma seguir manteniendo su estructura de poder y control, incluido bloquear la señal de Radio Martí, la cual últimamente está llegando con más intensidad producto de la falta de control sobre las telecomunicaciones”, destacó nuestra fuente.

Como consecuencia directa del colapso energético y la represión latente, todos los centros de trabajo y las escuelas del poblado se encuentran inactivos desde el viernes.

Aunque el descontento es evidente, reflejado en el aumento de carteles antigubernamentales y muestras de frustración en las calles, hasta el momento la población no se ha movilizado en protestas masivas, predominando un ambiente de tensión y supervivencia.

Varios meses atrás, en abril, fueron pintadas frases como “queda poco” en un área ubicada frente a la farmacia del poblado.