“Ya en Cuba no existen partidos de oposición, hoy la oposición es el pueblo en general”

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Armando Abascal Serrano no salió al exilio con su hija, la ex prisionera política del 11J Sissi Abascal, y con su esposa Annia Zamora, porque tiene un compromiso moral con sus compañeros presos del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel: Félix Navarro Rodríguez, Francisco Rangel Manzano y Saylí Navarro Alvarez.

Así lo explicó el reconocido opositor matancero durante una entrevista este viernes en el programa Barrio Adentro, de Radio Martí, donde confesó que tiene fe en que el cambio democrático en Cuba está muy cerca.

“En realidad, el cambio está tocando la puerta todos los días. Ya en Cuba no existen partidos de oposición, ya la oposición en Cuba es el pueblo en general, porque todas las noches el pueblo le hace una urna de votación a Díaz-Canel, donde realmente se le pide su renuncia y que se marche del país, que abandonen y que permitan que el pueblo de Cuba sea libre y que pueda crear su futuro, ya que con ellos no hay esperanza, no hay futuro”, afirmó el opositor nacido en 1956.

Si bien es importante el apoyo de otros pueblos a la lucha que libran los cubanos, para Abascal el protagonismo recae fundamentalmente en la ciudadanía: “Nosotros estamos en la calle siempre, y estamos en contacto con el pueblo siempre y eso es un medidor. El cambio en Cuba tenemos que provocarlo nosotros. Nosotros podemos recibir ayuda de todos los pueblos que quieran ayudarnos, pero los cubanos somos los que tenemos en las manos el verdadero cambio que pueda existir aquí, y lo vamos a lograr. Hoy más que nunca estamos convencidos de eso.”

Una de las preocupaciones de Abascal, quien desde el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel promueve un cambio no violento, es que los autores de crímenes y actos de lesa humanidad en Cuba sean llevados ante tribunales donde se respenten las garantías procesales, no como los tribunales que existen hoy en la Isla donde “crean delitos que no existen”.

Sin embargo, reconoce que el pueblo cubano ha sido sometido a tanta opresión a lo largo de más de seis décadas y que, por ello, guarda rencor contra sus represores.

“Nosotros quisiéramos que (el cambio) fuera pacífico, que no corriera la sangre, como es muy difícil que eso ocurra, porque realmente ellos son violentos y lo demuestran todos los días. Y una muestra de eso es la prisión de mis compañeros, la que sufrió mi hija, que simplemente por manifestarse en la calle fue sometida a largas penas de prisión", dijo sobre la joven condenada a la cárcel tras el estallido antigubernamental del 11 de julio de 2021, quien fue liberada y exiliada en Miami junto a su madre el pasado mes de mayo.

En este sentido, el activista de derechos humanos, con una larga trayectoria en la disidencia, recordó la represión contra los miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

"Miembros de mi Partido han sido golpeados, han sido salvajemente golpeados y nosotros hemos sufrido en carne propia todo este salvajismo y toda esta barbaridad conque ellos siembre se han manifestado con nosotros […] Nosotros no estamos nunca por la violencia, pero hay mucha sed de venganza en Cuba, y nosotros lo sabemos. Y no quisiéramos que eso ocurra. […] en los últimos tiempos la violencia ha sido desatada de una manera cruel y desalmada”, apuntó.