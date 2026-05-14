Presa política Sissi Abascal llega a Miami: "Cuba me duele"

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La presa política cubana Sissi Abascal llegó este jueves a Miami junto a parte de su familia, tras ser excarcelada en Cuba y enviada al exilio de manera forzada.

“Hoy con toda certeza, Cuba me duele. Me duele mucho más que hace cuatro años atrás”, expresó.

Abascal, la integrante más joven de las Damas de Blanco, arribó a Estados Unidos con una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado, luego de cumplir parte de una condena de seis años de prisión por los delitos de “desorden público, desacato y atentado”, vinculados a su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, Matanzas.

A su llegada a Miami, Abascal relató que la propuesta de abandonar Cuba surgió mientras enfrentaba problemas de salud. “Desde octubre me lo propuso la Seguridad del Estado por problemas de salud, y yo acepté”, declaró.

Según explicó, las autoridades cubanas condicionaron la salida a que su madre abandonara primero la isla. “Me dijeron que la primera que tenía que salir de Cuba era mi mamá, que si mi mamá no aceptaba no me iban a dar la salida”, afirmó.

“Mi mamá tuvo que hacerlo por mí, para tener la atención médica adecuada. Y gracias al Departamento de Estado, a Santiago Álvarez, hoy estamos aquí”, expresó.

La Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el activista y empresario Álvarez, participó en las gestiones para facilitar la salida de Abascal y sus familiares desde Cuba.

Abascal definió su llegada a Estados Unidos como el inicio de “una vida nueva” dentro de lo que llamó “este exilio militante”.

“Hoy algunos miembros de mi familia y yo comenzamos a formar parte de este exilio militante. Hoy empieza una vida nueva. Hoy vamos a sufrir en carne propia lo que por décadas ha sufrido este exilio”, manifestó.

Su padre Armando Abascal, miembro del Ejecutivo Nacional del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y firmante del Proyecto Varela, se quedó en Cuba.

La madre de la activista, Annia Zamora, describió la separación familiar como “una decisión muy difícil”, aunque aseguró que priorizaron la salud de su hija. “Espero que la libertad de Cuba sea pronto y pueda estar la familia reunida otra vez”, dijo.

Sissi Abascal también recordó a otros opositores y presos políticos que continúan encarcelados en Cuba. “Se me estrujó el corazón por mis hermanos opositores que dejé en la cárcel”, afirmó.

“Mi corazón ha quedado en mi suelo partido, allá con mis hermanos encerrados entre los barrotes, pero que aún no han podido callar”, añadió.

La joven aseguró que seguirá alzando su voz "por mis hermanos, por el cubano de a pie, hasta que llegue el día en que Cuba sea libre”.

Este jueves Estados Unidos dio la bienvenida a la presa política cubana y su familia. “Después de años de detención injusta por parte del régimen cubano ilegítimo, hoy les damos la bienvenida a la defensora de la libertad Sissi Abascal y su familia tras ser forzadas al exilio”, publicó en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La embajada de EEUU en La Habana apuntó por su parte que el equipo consular "se siente orgulloso de haber ayudado a la Dama de Blanco Sissi Abascal por fin ser libre. Aunque le damos la bienvenida a los Estados Unidos entendemos lo doloroso que es ser forzada al exilio".