EEUU da la bienvenida a la presa política cubana Sissi Abascal

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Estados Unidos dio este jueves la bienvenida a la presa política cubana Sissi Abascal y su familia, luego de que la activista fuera excarcelada en Cuba y enviada al exilio, en un caso que organizaciones opositoras denunciaron como una liberación condicionada.

“Después de años de detención injusta por parte del régimen cubano ilegítimo, hoy les damos la bienvenida a la defensora de la libertad Sissi Abascal y su familia tras ser forzadas al exilio”, publicó en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

“La administración Trump mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos y un futuro libre de tiranía para el pueblo cubano”, agregó el comunicado.

La embajada de EEUU en La Habana compartió una imagen de la presa política en sus redes sociales. "Nuestro equipo consular se siente orgulloso de haber ayudado a la Dama de Blanco Sissi Abascal por fin ser libre. Aunque le damos la bienvenida a los Estados Unidos entendemos lo doloroso que es ser forzada al exilio", escribieron.

Abascal, la integrante más joven de la organización Damas de Blanco, salió este jueves de prisión rumbo a Miami junto a familiares con una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado.

La opositora cumplía una condena de seis años de cárcel por los delitos de “desorden público, desacato y atentado”, relacionados con su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, Matanzas. Su sanción debía concluir en noviembre de 2027.

La Fundación Rescate Jurídico, dirigida desde Miami por el activista y empresario Santiago Álvarez, participó en las gestiones para la salida de Abascal y su familia de la isla.

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, lamentó que la activista tuviera que abandonar Cuba para recuperar la libertad, aunque afirmó que “para nosotros es muy importante que no exista ni un hombre ni una mujer presos por sus ideas”.

En declaraciones a Martí Noticias, Soler describió a Abascal como una joven “muy valiente” que logró movilizar apoyo en su localidad “por su seriedad y su valentía”.

La organización jurídica Cubalex denunció que las excarcelaciones de presos políticos en Cuba suelen producirse mediante “mecanismos mixtos” como libertades condicionales, licencias extrapenales o salidas del país, “sin que ello implique el reconocimiento de la arbitrariedad de las condenas”.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, también denunció el caso como un “exilio forzado” y alertó sobre “prácticas de coerción y destierro como mecanismo de control contra personas encarceladas por motivos políticos”.