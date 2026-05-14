Dama de Blanco Sissi Abascal excarcelada y enviada al exilio forzado en Miami

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La presa política cubana Sissi Abascal salió este jueves de prisión en Cuba y llegará en la tarde a Miami, en una excarcelación que organizaciones opositoras y de derechos humanos calificaron como un exilio forzado condicionado a su libertad.

Abascal, condenada a seis años de cárcel tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, Matanzas, abandonará la isla con una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado de EEUU y con la gestión de la Fundación Rescate Jurídico, que lidera desde Miami el activista y empresario, Santiago Álvarez.

La Dama de Blanco más joven de Cuba fue sancionada por “desorden público, desacato y atentado”, delitos vinculados a las manifestaciones del 11 de julio, y debía extinguir su condena en noviembre de 2027.

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, lamentó que la activista tuviera que abandonar Cuba para recuperar la libertad pero dijo que "para nosotros es muy importante que no exista ni un hombre ni una mujer presos por sus ideas”.

En declaraciones a Martí Noticias, Soler describió a Abascal como una joven “muy valiente” que movilizó apoyo “por su seriedad y su valentía”.

La opositora sostuvo además que la salida de Abascal de Cuba ocurrió bajo presión estatal. “Esta liberación que le hacen prácticamente es forzosa porque, aceptado o no aceptado, es lo único que le dan a ella para que pueda estar en libertad”, dijo. “Sentimos mucho no tenerla aquí junto a nosotros en esta lucha dentro de Cuba, pero más duro es tenerla presa privada de libertad solamente por pensar diferente al régimen cubano”.

La organización jurídica Cubalex informó que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular concedió a Abascal el beneficio de libertad condicional tras una solicitud de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que argumentó “buena conducta” y cumplimiento del tiempo requerido para optar por el beneficio.

Asimismo, señalaron que las autoridades habían negado previamente a Abascal la libertad condicional y el paso a un régimen de mínima severidad, pese a reconocer ahora oficialmente su “buena conducta”.

La organización denunció además que la joven permanecía con un quiste ovárico que requería intervención quirúrgica y que durante su encarcelamiento reportó deficiencias médicas, mala alimentación y condiciones precarias en prisión.

Cubalex sostuvo que las excarcelaciones de presos políticos en Cuba suelen producirse mediante “mecanismos mixtos” como libertades condicionales, licencias extrapenales o salidas del país, “sin que ello implique el reconocimiento de la arbitrariedad de las condenas”.

El exilio forzado de Abascal también fue denunciado por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que alertó sobre “prácticas de coerción y destierro como mecanismo de control contra personas encarceladas por motivos políticos”.