Cubana que filmó protestas fue encerrada con 7 hombres; denuncian despliegue de tropas especiales en La Habana (VIDEO)

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Manifestaciones populares ocurrieron este martes en varias localidades de La Habana debido a los extensos cortes de electricidad, según denuncias llegadas a Martí Noticias. Las protestas, marcadas por toques de cazuelas y cierres de calles, generaron un despliegue policial y militar que incluyó el arresto de manifestantes, entre ellos, la expresa política Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez.



Linares Rodríguez, quien fue excarcelada en marzo de 2025 tras cumplir parte de una condena de ocho años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue detenida en esta ocasión en el barrio de Santa Amalia, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo.

Antes de su detención, grabó imágenes donde se observaban escombros encendidos en la vía pública y se escuchaban cacerolazos. Mediante un video enviado desde una celda en la unidad policial del Capri, denunció haber sufrido abuso y agresiones físicas durante el arresto.

"La policía me fue para arriba, me golpeó sin motivo, me metieron para el carro de cabeza con las manos hacia atrás", relató.

"Estando allí en el carro, me iban golpeando y me iba un policía al lado, me iba tapando la respiración, asfixiándome. Me metieron en una celda aquí con 7 hombres, siendo mujer", agregó.

La activista e historiadora exiliada en Estados Unidos, Anamely Ramos, confirmó que mantuvo comunicación con la madre de la joven y detalló que también arrestaron al padrastro de Linares y que intentaron detener a su hermana.

Ramos explicó que las tropas especiales ingresaron en masa a la localidad: "La gente se tiró a la calle ayer en Santa Amalia. La gente cerró la calle y llegaron las Avispas Negras y dieron muchos golpes, se llevaron a mucha gente, entre ellas a Yunaiky y se llevaron también al padrastro de Yunaiky".

La activista dijo que la madre de la joven detenida, acudió a la unidad del Capri para tratar de interceder por su hija, quien fue "golpeada, incluso esposada".

Vigilados por drones y militarizada La Güinera

En el barrio de La Güinera, también en Arroyo Naranjo, el residente Wilbert Aguilar reportó que el área amaneció bajo control militar, con un prolongado corte en el servicio de acceso a internet y el uso de drones para la vigilancia nocturna.

"Muchos militares, muchos vestidos de civiles. Hay muchísimo vestido de civil, están que los reconocemos. Es lo que hay ahora aquí. Todo el internet tumbado el día entero ayer y por la noche muchos drones. La gente se para, mira un dron ahí, mira un dron ahí. Visible, no es que están escondidos, no, no, visibles", declaró el activista por la libertad de los presos políticos, entre ellos su hijo detenido el 11J.

El padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, de 24 años y sentenciado a 12 años de privación de libertad, a pesar de su discapacidad intelectual certificada, contextualizó la tensión en el lugar al recordar que "la rebelión más grande que se dio el 11 de julio de 2021 fue aquí, donde cayeron más de 200 muchachos".

Respecto a la situación energética actual de su zona, añadió: "Anoche no hubo protestas, pero en estos días sí ha habido cacerolazos y eso sí. Bueno, ahora esto está caliente, por eso está militarizada La Güinera, porque la pusieron la electricidad nada más de 2 horas nada más. Ya llevamos 25 horas sin corriente".





Los reportes de concentraciones y cacerolazos también se extendieron a otros puntos de La Habana, como la Esquina de Teja, el barrio de Santos Suárez, San Francisco, Casablanca y las inmediaciones del Estadio Latinoamericano.

Protestas en toda la capital

Fuentes locales señalaron que en zonas de Centro Habana acumulaban hasta 48 horas continuas sin energía eléctrica, registrándose manifestaciones en la calle Reina con demandas de electricidad, agua y libertad.

El activista Orlando Ramírez, residente de la capital, confirmó que la inestabilidad del servicio eléctrico comenzó al inicio de la semana y describió el impacto de los apagones en la vida cotidiana y la subsistencia de los habitantes.

"Desde el lunes se fue la electricidad aquí en la parte de Luyanó cerca de las doce del día y la pusieron ayer sobre las cuatro de la tarde y la volvieron a quitar a las 10 de la noche y a esta hora aún estamos sin electricidad", afirmó Ramírez.

El activista relató que escuchó los cacerolazos desde su hogar y que otros residentes, reportaron protestas a pocas cuadras de su vivienda.

"Sentía en mi casa los cacerolazos, se sentía una bulla como una trompeta, en los bajos de la casa también, en la parte de Santos Suárez también hubo un reporte cacerolazo. Mucha policía pasando de noche, mucha represión por parte del gobierno. Yo estuve ayer en Centro Habana sobre las nueve de la noche más o menos que tuve necesidad de salir a casa de mi mamá y en lo que es la Calzada de Monte completa estaba llena de policía, ya que ahí a diario las personas se están tirando para la calle también", describió.

Según su testimonio, la falta de luz eléctrica corta a su vez el suministro de agua y provoca la pérdida de alimentos por falta de refrigeración.

"Las personas están protestando mucho, se están quedando sin alimentación producto de que al no haber electricidad, no hay agua. La comida se está echando a perder y los niños durmiendo en los portales, los padres vigilándole que no le suceda nada. La cosa está bastante crítica y no hay ninguna respuesta por parte del gobierno", concluyó Ramírez.