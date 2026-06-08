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Varias protestas se registraron este domingo en distintos puntos de Cuba en medio del agravamiento de la crisis energética que afecta a la isla, con apagones de más de 20 horas seguidas, falta de agua, calor sofocante y mosquitos, según imágenes difundidas en redes sociales y reportes de medios independientes.

En La Habana, vecinos de Centro Habana salieron a las calles durante la noche con cacerolazos y protestas en áreas como Infanta y San Lázaro, donde también se reportaron incendios de basureros en la vía pública.

De acuerdo con los reportes, manifestaciones similares se extendieron a otros municipios de la capital, entre ellos San Miguel del Padrón, La Lisa, Guanabacoa y La Habana del Este, en una ola de descontento vinculada a los prolongados apagones.

En Guanabacoa, residentes bloquearon la Calzada Vieja, cerrando el tránsito en pleno día para exigir agua y electricidad, mientras que en Regla otros vecinos hicieron lo mismo tras más de 24 horas sin servicio eléctrico.

De igual modo, en la Vía Blanca, en las inmediaciones de Alamar, en La Habana del Este, más de 50 personas bloquearon la carretera en protesta por la falta de electricidad, tocando calderos para expresar su descontento. Las autoridades respondieron con presencia policial, según reportó 14ymedio.

De acuerdo con el diario independiente, los vecinos se manifestaron contra la falta de servicio eléctrico tras un apagón de tres días, según el testimonio de uno de ellos.

El sábado, vecinos confirmaron a Martí Noticias protestas similares en varios barrios de La Habana, mientras el malestar social se extiende a varias ciudades del país y expertos temen un estallido social similar al del 11 de julio de 2021.