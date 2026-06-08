OCDH alerta sobre un escenario de “colapso total” en Cuba y denuncia aumento de la represión

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Durante mayo se registraron al menos 332 acciones represivas en Cuba, entre ellas 55 detenciones arbitrarias y 277 violaciones de derechos humanos, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en un contexto que la organización considera cada vez más alejado de una transición pacífica.

Según el informe, divulgado por la organización independiente con sede en Madrid, las principales violaciones registradas fueron el sitio policial de viviendas de activistas, con 79 casos; los abusos contra presos políticos y comunes, con 58 incidentes; la interrupción de las comunicaciones, con 43 reportes; además de hostigamientos, amenazas y citaciones policiales.

Las provincias de La Habana, Camagüey, Las Tunas y Holguín concentraron el mayor número de acciones represivas durante el mes.

En declaraciones a Martí Noticias, Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, expresó preocupación por la persistencia de la represión y la falta de medidas para enfrentar la profunda crisis que atraviesa la población cubana.

“No escondemos que nos preocupa fuertemente la persistencia de clima de represión y de violación a los derechos humanos, y con ello la ausencia de medidas efectivas para combatir la extrema pobreza y la crisis en la que está sufriendo y viviendo la gente hoy en Cuba”, afirmó.

Cires señaló que la situación actual dificulta cualquier posibilidad de transformación democrática.

“Nos preocupa, precisamente, porque creemos que hay que avanzar en un proceso de transición pacífica, política, económica y social. Y no, lo que vemos es que el régimen sigue colocando a Cuba en una situación de colapso, y con ello, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, agregó.

El informe documenta una serie de arrestos ocurridos durante mayo, entre ellos los de Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco; Ángel Juan Moya Acosta, expreso político; Yoan de la Cruz, conocido por grabar una de las primeras manifestaciones del 11 de julio de 2021; el periodista colombiano Daniel Maldonado; y el activista Alexei Martínez Rojas.

También destaca la detención de la dermatóloga Sordey Ballester Horta en Matanzas, presuntamente por fotografiar un cartel con mensajes críticos al gobierno, así como los arrestos de Amanda Reyes Moreno y Lusmari Reyes Moreno en La Habana.

Entre el 19 y el 22 de mayo, el OCDH registró una ola represiva vinculada a las protestas ocurridas en la provincia de Holguín.

Según la organización, fueron detenidos al menos diez ciudadanos, entre ellos Eusebio Martínez Matos, Braulio Cuenca, Jenny Moré, Jaime Bosch, José Alberto Linnet Ramírez, Yaquelín Thope Infante, Yamilka Mora, Israel Espinosa Thope, Léstor Osvaldo Martínez Vázquez y Rafael Batista Infante, señalados por las autoridades por su presunta participación o relación con las manifestaciones.

El OCDH también reportó los arrestos del expreso político Mario Alberto Hernández Leyva, del activista Fidel Mojena y de Erick Alain Chang Padrón, quien habría sido trasladado al centro de procesamiento penal de Villa Marista.

Asimismo, fueron detenidos arbitrariamente el opositor Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, integrante del Foro Antitotalitario Unido, y Pedro Sáez, en el municipio villaclareño de Corralillo.

El OCDH denunció además la prohibición de salida del país impuesta a la historiadora y académica Alina Bárbara López Hernández, co-directora de la Sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), quien había sido invitada a participar en el congreso anual de esa organización.

Para Cires, el incremento de la represión y la falta de respuestas a la crisis económica y social agravan el deterioro del país.

“El régimen aleja cada vez más a Cuba de un escenario de transición pacífica y le encamina hacia el colapso total. El aumento de la represión y la ausencia de acciones para aliviar la extrema pobreza de la gente son un portazo a las peticiones de cambios reales en Cuba”, afirmó.

El director de Estrategias del OCDH insistió en la necesidad de impulsar transformaciones profundas en la isla que permitan una transición pacífica, política, económica y social, con la participación de todos los sectores de la sociedad cubana.

Las cifras divulgadas por la organización se suman a las denuncias de activistas y defensores de derechos humanos que alertan sobre el aumento de la represión, el deterioro de las condiciones de vida y la falta de libertades fundamentales en Cuba.