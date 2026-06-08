Escasez de combustible paraliza los almendrones, símbolo estadounidense de la Cuba republicana

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Uno de los grandes símbolos del auge de la Cuba republicana, los viejos autos estadounidenses conocidos como “almendrones”, se paralizan cada vez más ante la severa escasez de combustible en la isla.

Diriel Valdez, dueño de un taller de carrocería en Las Minas, Guanabacoa, explicó a la agencia AP que, como tantos cubanos, espera desde febrero su turno por una aplicación estatal de reservas para echar los 20 litros de gasolina que le tocan.

“Me registré en la aplicación Ticket en febrero y sigo más o menos en el puesto 2.800. Apenas avanza. Llevo meses esperando solo para conseguir 20 litros (5,3 galones)”, comentó.

En su experiencia como chapistero, comentó además cómo en medio de la crisis con el combustible los choferes ya no quieren gastar más en reparaciones a carrocerías. “La gente ya no quiere hacer reparaciones importantes porque no tiene muchas esperanzas de que estos carros vuelvan a circular como antes”, aseguró.

Los “almendrones” han sido por décadas un símbolo no sólo de la potencia automovilística de Estados Unidos en la isla de régimen comunista. También en otra muestra de cómo el cubano ha hecho magias para mantenerlos rodando, pese a la escasez de piezas y combustible.

Los choferes de los “almendrones”, muchos en servicio como taxis particulares, se ven obligados a comprar gasolina en el mercado negro, donde en estos momentos un galón del combustible puede costar unos 30 dólares, según el reporte.

Mientras conversaba con AP en medio de un apagón en La Habana, el taxista Leonardo Daniel González conducía un Chevrolet Fleetmaster de 1948. “Estos autos se transmiten de generación en generación. Yo tuve uno que perteneció a mi bisabuelo. Pasó de él a mi abuelo, luego a mi padre y después a mí”, señaló.

Cuba atraviesa una de las crisis energéticas más graves de los últimos años. La isla produce solo cerca del 40 % del combustible que consume y depende en gran medida de las importaciones para operar sus centrales eléctricas y la red de transporte.

Actualmente, los “alumbrones” en Cuba son de sólo unas dos horas de electricidad al día. Por ejemplo, este lunes 8 de junio los pronósticos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) para los apagones diarios alcanzarían, en el horario de mayor demanda, la tarde-noche, al 67 % de todo el país de manera simultánea.

Los extensos apagones han provocado en las últimas semanas un incremento de las protestas populares en varios puntos de la isla con cacerolazos y la quema de las montañas de basura sin recoger en calles.