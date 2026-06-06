Hay una "única salida" para el problema de Cuba, alerta economista

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“La situación, más que de policrisis, yo diría que es insostenible”, afirmó el exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleny Pérez Villanueva, al referirse a la crisis que enfrenta el régimen cubano con su modelo económico.



Para quienes creen que es posible recurrir a la historia y aplicar las herramientas utilizadas en la década de los 90, durante el llamado “Período Especial”, el economista ofrece una mala noticia: “Dos de las variables clave que se emplearon para salir de aquella crisis —el turismo y la inversión extranjera— están hoy en punto muerto, prácticamente en cero”.



De ahí que, según el también exdirector del Instituto de Estudios de la Economía Cubana —centro afiliado a la Universidad de La Habana—, exista una única salida.

“Cuba necesita un cambio profundo, no un simple ajuste, sino un cambio de modelo".



La economía, tal como está, no es reformable; es imposible. Y, aun si se lograra reformar, los resultados llegarían a largo plazo, y la población no puede esperar hasta ese punto”.



En declaraciones a Radio Martí, señaló que un grupo de economistas insiste en la urgencia de transformar el modelo económico del país.

“Un grupo de economistas estamos proponiendo que Cuba avance hacia una economía social de mercado —no ‘con mercado’, sino ‘de mercado’— para acelerar la implementación de políticas económicas efectivas. El Estado aún mantiene en sus manos numerosas prohibiciones que podría eliminar, especialmente en el sector privado. No puedo garantizar que eso genere un gran crecimiento, pero al menos eliminaría esas restricciones”.



Como ejemplo, añadió: “La eliminación de las restricciones para viajar al extranjero no significó que todos pudieran hacerlo, pero quienes tenían la posibilidad, lo hicieron”.



Pérez Villanueva concluyó que la economía cubana siempre ha sufrido carencias, pero nunca en la magnitud actual.

En este sentido, el diario especializado Financial Times dijo que el país está en un escenario de tormenta perfecta.

"Los comunistas cubanos nunca impulsaron el tipo de reformas que habrían construido una economía resiliente, como aquellas que ayudaron a perdurar a los gobiernos comunistas de China y Vietnam", remarcó el experimentado periodista de ese medio británico, John Reed.