"GAESA estaba en muletas, la sentaron en silla de ruedas y le quitaron las ruedas", cubano sobre conglomerado militar

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“Ahora mismo GAESA estaba en muletas, dejó de tener fuerza en la pierna y la sentaron en una silla de ruedas, pero ya en estos momentos le quitaron las ruedas”, así describió el estado del conglomerado militar cubano Emilio Almaguer de la Cruz, el periodista independiente, realizador audiovisual y activista político cubano residente en Baracoa, Guantánamo.

En el espacio de Radio Martí Las Noticias Como Son, Almaguer habló del escenario actual de la industria hotelera en la isla, uno de los pilares del emporio de los militares cubanos.

“Con la retirada de España, de Canadá, de Indonesia, de Alemania, de Francia, y todos esos países que venían de Europa a Cuba, a vacacionar, ya no pueden venir, en primera, porque no hay seguridad, no hay seguridad para que ningún turista se atreva a salir de noche a la calle, a festejar nada, a no ser que vengan a hacer turismo de sexo”, opinó el guantanamero, quien es uno de los comunicadores más activos desde el oriente de Cuba.

“Eso no va a ser lo que va a solucionar, ni va a levantar la economía, que vengan 15, 20 o 100 o 200 turistas a Cuba. Y ya no es confiable, no es segura, no tiene la capacidad logística para transportar, para llevar, para hacer sentir bien al turista que viene”, agregó el colaborador habitual de Martí Noticias y de medios independientes como Cubanet, Diario de Cuba y Palenque Visión.

El también miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la plataforma Cuba Decide señaló que el colapso de la economía cubana se debe a una causa en particular: “La destrucción vino por el sistema, por la mala gestión de la economía, por no saber administrar, por no querer dejar de controlarlo todo, entonces ese control, ante todo, es lo que nos ha llevado a donde estamos en este preciso momento”.

Hasta el 6 de junio de 2026, al menos cinco grandes empresas extranjeras han anunciado su salida total o parcial de Cuba tras el vencimiento del ultimátum de la administración Trump el 5 de junio, que exigía cortar vínculos con el conglomerado militar GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias.

Las principales son la canadiense Blue Diamond Resorts, con la salida total de sus 62 hoteles; las españolas Meliá Hotels, con el cese en 15 hoteles; e Iberostar, que abandonó 12 hoteles, la indonesia Archipelago International, que retiró su marca Aston, y la canadiense Sherritt International, con la suspensión total en minería de níquel en Moa. Además, Visa y Mastercard suspendieron operaciones a partir del 6 de junio.