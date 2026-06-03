Rubio: No vamos a permitir que el régimen le robe el dinero al pueblo cubano

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Durante una reciente audiencia congresional, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (R-FL) cuestionó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la efectividad y velocidad de los esfuerzos de la administración Trump para propiciar una transición democrática en Cuba.

Ante la pregunta de Salazar sobre qué está demorando el proceso para alcanzar una Cuba libre, Rubio respondió: “Nada está dilatando el proceso. Tenemos conversaciones diplomáticas consistentes con los cubanos sobre diversos temas. De hecho, el pasado fin de semana, el Comando Sur (SOUTHCOM) estuvo en Guantánamo”.

El jefe de la diplomacia estadounidense aludía a la inusual reunión entre el general Francis Donovan, comandante de SOUTHCOM, y altos oficiales militares cubanos en los alrededores de la base naval de Guantánamo, enfocada estrictamente en seguridad operativa.

Salazar preguntó entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Qué podemos hacer para hacerles entender que se acabó el juego?”.

El secretario de Estado enfatizó que la prioridad de Washington es cerrarle el grifo financiero a la cúpula de La Habana: “No vamos a permitir que se beneficien del juego que están jugando, donde roban dinero al pueblo cubano para enriquecer al conglomerado militar GAESA a expensas de la población”.

El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) es el holding controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que monopoliza los sectores más rentables de la isla —como el turismo y las remesas— y cuyas ganancias sostienen al régimen en lugar de beneficiar a los ciudadanos.

El debate también abordó los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que la administración Trump ha puesto sobre la mesa. Después de que Salazar señalara que el régimen se resistía a aceptarla, Rubio aclaró la situación actual.

“Ahora sí están dispuestos a recibir el dinero, pero han puesto impedimentos. Nosotros tenemos una organización preparada para distribuir la ayuda de manera directa y transparente, sin que pase por manos del régimen”.

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