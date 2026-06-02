Rubio reafirma prioridad de Trump: impedir que Irán obtenga armas nucleares

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El secretario de Estado Marco Rubio centró este martes sus declaraciones en la amenaza nuclear iraní, subrayando que esta sigue siendo la máxima prioridad de la administración Trump en materia de seguridad nacional.

"El presidente ha dejado claro que la prioridad es que Irán nunca tenga un arma nuclear", afirmó Rubio durante su comparecencia en el Senado de la nación.

Asimismo, Rubio destacó el daño causado a la infraestructura militar iraní, particularmente en el ámbito naval.

“No existe una marina iraní. Está en el fondo del océano y, en unos años, se convertirá en un excelente lugar de pesca porque se transformará en arrecifes”.

En relación con los grupos proxies respaldados por Irán, el secretario arremetió contra Hezbolá: “Hezbolá no es solo enemigo de Israel y de Estados Unidos; Hezbolá es enemigo del Líbano y del pueblo libanés”.

Durante su intervención, Marco Rubio buscó deslegitimar al grupo chiita libanés, retratándolo como una amenaza interna para el propio Líbano y no solo como un actor en el conflicto regional.

El secretario de Estado subrayó las bases de su agenda internacional al afirmar que “el núcleo de nuestra política exterior deben ser siempre los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Este martes la Casa Blanca publicó en su cuenta de Twitter la advertencia del presidente Donald Trump a la República Islámica.

"Como le dije a la República Islámica de Irán: Es hora de llegar a un acuerdo, de una forma u otra. ¡Llevan 47 años haciendo esto y no podemos permitir que siga así!".