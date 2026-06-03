Tarjetas Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba

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El Banco Central de Cuba (BCC) informó este miércoles que la entidad extranjera encargada de procesar operaciones con tarjetas Visa y Mastercard dejará de prestar servicios a la financiera estatal FINCIMEX, a partir del próximo 6 de junio.

Según la autoridad monetaria cubana, la institución financiera internacional comunicó la terminación de la relación comercial en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 1 de mayo, que amplía las restricciones económicas contra el régimen de La Habana.

El BCC señaló que, tras la interrupción del servicio, permanecerán operativas las tarjetas prepago nacionales Clásica y Tropical, así como las tarjetas Mir, emitidas por Rusia, y UnionPay, de origen chino.

La decisión representa otro golpe para la deprimida economía cubana. La nueva orden ejecutiva estadounidense, que contempla sanciones contra empresas extranjeras, bancos internacionales y otros actores financieros que faciliten operaciones con personas o entidades vinculadas a La Habana.

Compañías extranjeras se retiran de Cuba

La cadena hotelera española Meliá Hotels International anunció este miércoles la salida inmediata de 15, de sus 34 hoteles en Cuba.

Otras cadenas hoteleras internacionales ya habían anunciado su salida total o el cese parcial de sus operaciones en la isla, entre ellas Blue Diamond Resorts, que gestionaba alrededor de 62 hoteles; Iberostar, que desde el 1 de junio cesó la operación y comercialización de 12 hoteles vinculados directamente a Gaviota/GAESA y la de Archipelago International, de la cadena Aston, que el 2 de junio dejó de operar varios establecimientos clave como el Grand Aston Habana y el Grand Aston Varadero.

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