GAESA acusada ante la ONU de agravar crisis alimentaria en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La organización Food Monitor Program (FMP) denunció ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación que GAESA (Grupo de Administración Empresarial, S.A.) agrava la crisis alimentaria en Cuba mediante el monopolio sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos.

Redactada en respuesta a una convocatoria del organismo internacional sobre el derecho a la alimentación, la investigación señala que GAESA, dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba “opera de forma opaca y sin controles públicos”.

“Al centralizar las divisas, las importaciones básicas y las redes logísticas, la élite militar impuso un modelo rentista que prioriza la captura de capitales sobre la producción local, provocando que la producción agrícola nacional se desplomara un 67% en los últimos cinco años”, advirtió el director ejecutivo de Food Monitor Program, Sergio Ángel Baquero.

El conglomerado en manos de los militares, “ha ‘plataformizado’ la escasez: desabastece los comercios locales para canalizar los alimentos hacia tiendas virtuales que operan solo en moneda dura, utilizando la desesperación de la diáspora en el exterior para capturar divisas”, detalló el investigador y profesor universitario.

El informe advierte que el hambre se agrava en Cuba: “la pérdida de capacidad adquisitiva debido a la inflación y al monopolio: el 96% de la población ha perdido su capacidad de compra de bienes esenciales”, señaló Sergio Ángel, en referencia a las cifras que arrojó la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2024 realizada por FMP, que consultó a 2,703 hogares.

De acuerdo a Sergio Ángel, se institucionalizó “el hambre crónica: El 33.9% de los hogares cubanos reporta que al menos uno de sus miembros se fue a dormir con hambre por falta de recursos”, al mismo tiempo que se criminaliza la pobreza mediante la persecución judicial “de los mercados informales y las redes comunitarias autónomas de subsistencia”.

Mientras la producción nacional de alimentos cayó 67% en los últimos cinco años y el 80% de lo que se consume, se importa; empresas bajo la dirección de GAESA, como Flora y Fauna S.A. restringen el acceso popular a recursos naturales alimentarios como cárnicos, productos del mar y carbón vegetal que la misma empresa exporta en mercados competitivos.

El estudio también compiló testimonios de productores cubanos y emprendedores que describen su exclusión de las decisiones sobre su propia actividad, así como topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación y una burocracia que bloquea su desarrollo.

El observatorio independiente advirtió que GAESA concentra miles de millones mientras el pueblo cubano padece escasez, y que no existen mecanismos judiciales en el país para procesar demandas contra el conglomerado militar.

Por ello, aprovechó la convocatoria para instar a la ONU a exigir al Estado cubano transparencia financiera en GAESA, el fin de las trabas agrícolas y el cese de la persecución a las iniciativas civiles que mitigan el hambre”, puntualizó el estudioso.