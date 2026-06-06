Castro reaparece en un teatro "blindado" por militares, 15 días después de convertirse en prófugo de EEUU

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Raúl Castro Ruz, de 95 años, reapareció el 5 de junio en público, en un entorno "blindado" por militares, por primera vez desde que Estados Unidos lo encausó formalmente por cargos de asesinato y conspiración, y un día después que Washington incluyera a uno de sus hijos y uno de sus nietos en la lista de sancionados.

El acto, celebrado en el Teatro Karl Marx de La Habana, conmemoró su 95 cumpleaños y el 65 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), entidad que incluye todas las ramas del aparato represivo, policial y de seguridad del régimen comunista.



Imágenes transmitidas por la televisión estatal muestran al anciano acompañado por el sucesor designado Miguel Díaz-Canel, altos mandos del Partido Comunista, oficiales del MININT, y cientos de uniformados.

El reportaje televisivo hizo múltiples paneos que revelan los rostros de la élite militar cubana. Junto a Castro estaba su nieto y escolta Raúl Guillermo "El Cangrejo", quien ha sido señalado como interlocutor en conversaciones con la Administración del presidente Donald Trump.

Esta reaparición ocurre en medio de una ola de sanciones y presión internacional que ha dejado al régimen de La Habana en una posición defensiva.

El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal contra Raúl Castro y varios exoficiales cubanos por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho que costó la vida a cuatro personas, tres de ellas estadounidenses. Los cargos incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves.

El 4 de junio Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta. En la misma ronda de sanciones fueron incluidos el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y su nieto Raúl Alejandro Castro Calis.

Washington además implementó sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 14404 (mayo 2026), que castiga a empresas y bancos extranjeros que hagan negocios con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas (GAESA).

Hasta el 6 de junio de 2026, al menos cinco grandes empresas extranjeras han anunciado su salida total o parcial de Cuba tras el vencimiento del ultimátum de la administración Trump el 5 de junio, que exigía cortar vínculos con el conglomerado militar GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias.

Las principales son la canadiense Blue Diamond Resorts, con la salida total de sus 62 hoteles; las españolas Meliá Hotels, con el cese en 15 hoteles; e Iberostar, que abandonó 12 hoteles, la indonesia Archipelago International, que retiró su marca Aston, y la canadiense Sherritt International, con la suspensión total en minería de níquel en Moa. Además, Visa y Mastercard suspendieron operaciones a partir del 6 de junio.