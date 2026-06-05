Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

"Quedaron expuestos, no les cabe más dinero"... cubanos celebran presión de EEUU contra la casta gobernante

Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, durante una reunión con empresarios como parte de su visita a Roma el 20 de junio de 2023.
Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, durante una reunión con empresarios como parte de su visita a Roma el 20 de junio de 2023.

Sumario

  • EE.UU. anunció sanciones contra familiares cercanos de Miguel Díaz-Canel y de la familia Castro, así como contra varias instituciones cubanas, bloqueando activos y prohibiendo transacciones con ciudadanos y entidades estadounidenses.
  • Activistas y periodistas en Cuba respaldaron las medidas, denunciando el desvío de recursos públicos por parte de la élite gobernante y el contraste entre la crisis económica y el nivel de vida de los altos mandos.
  • Manuel Cuesta Morúa calificó la acción como una presión sin precedentes que expone a la “proto oligarquía” cubana y llamó a la ciudadanía a tomar las riendas del país para construir una Cuba más justa.

Activistas y opositores dentro de la isla evaluaron el impacto de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra familiares cercanos de Miguel Díaz-Canel y de la familia Castro.

Getting your Trinity Audio player ready...

Ciudadanos y activistas dentro de Cuba reaccionaron a las nuevas medidas anunciadas este jueves por el gobierno de Estados Unidos, las cuales imponen sanciones contra familiares cercanos del gobernante Miguel Díaz-Canel y de la familia de Fidel y Raúl Castro. La acción amplía la presión de la administración del presidente Donald Trump sobre la dirigencia de la isla y su entorno más próximo.

Las medidas, emitidas por el Departamento del Tesoro, incluyen el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos, empresas o entidades de ese país.

Cubanos reaccionan a sanciones contra familiares de Díaz-Canel y los Castro
Embed
Cubanos reaccionan a sanciones contra familiares de Díaz-Canel y los Castro
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:02:56 0:00
Descargar

El listado de penalizaciones individuales alcanza de forma directa a Miguel Díaz-Canel y a su esposa, Liz Cuesta Peraza; a Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario; así como a Alejandro Castro Espín y a su hijo Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto respectivamente de Raúl Castro.

La familia de Raúl Castro en los funerales de Vilma Espín en Mayarí en junio de 2007. REUTERS/MINFAR/Handout
La familia de Raúl Castro en los funerales de Vilma Espín en Mayarí en junio de 2007. REUTERS/MINFAR/Handout

"Estoy de acuerdo con las medidas"

Desde La Habana, la activista Dunia Medina aseguró a Martí Noticias que la implementación de estas restricciones era necesaria, argumentando que los recursos destinados al bienestar de la población son desviados por la cúpula gobernante para beneficio personal.

"Estoy de acuerdo con las medidas que han tomado porque se tiene que acabar de tomar una decisión con ellos para ver resultados. Tener una vida próspera es lo que necesita el pueblo, el cubano de a pie. Las casas, todo se está cayendo, entonces ese dinero lo están pidiendo para ellos", declaró Medina, cuestionando además el origen de los fondos con los que el hijastro del mandatario, Manuel Anido Cuesta, habría adquirido propiedades en España.

No les cabe más dinero

Por su parte, el periodista independiente Guillermo del Sol, residente en Santa Clara, señaló el contraste entre la crisis económica de la isla y el nivel de vida de los altos mandos y dirigentes.

"Estas personas que hoy en día aparecen como los nuevos ricos de Cuba y ahora no aparecen como grandes millonarios. Todas esas sus cúpulas de generales que no les cabe más dinero. Cuba es un caos. Porque quieren vivir de una ideología y una dinastía que no da ni va a dar", expresó el comunicador.

Asimismo, Washington impuso sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y a su agencia de viajes, Amistur Cuba.

Manuel Anido Cuesta, detrás de su padrastro, y su madre en Pyongyang, el 5 de noviembre de 2018. Los tres han sido sancionados por EEUU.
Manuel Anido Cuesta, detrás de su padrastro, y su madre en Pyongyang, el 5 de noviembre de 2018. Los tres han sido sancionados por EEUU.

Presión sin precedentes que los deja expuestos

Manuel Cuesta Morúa, activista y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, analizó desde La Habana el impacto político de la medida, calificándola como una presión sin precedentes que expone públicamente a los grupos de poder.

"Una presión realmente sin precedentes que, de paso, expone con claridad frente al pueblo cubano y frente al mundo a la protooligarquía que se fue formulando y creando en torno al poder de una manera opaca, oculta, silenciosa, de espaldas al país", señaló Cuesta Morúa.

A juicio del opositor esta medida evidencia los lazos de carácter económico establecidos por este sector de poder con el capitalismo global.

El historiador e investigador concluyó que la situación genera resentimiento en la sociedad civil debido al deterioro acumulado en las últimas décadas.

"La insistencia nuestra es la de que los ciudadanos somos la mayoría y debemos tomar con inteligencia y poco a poco las riendas del país para que de una buena vez podamos construir la Cuba de los ciudadanos que merecemos", finalizó.

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG