EEUU impulsa el fin de la opresión a los cubanos

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:

El Departamento de Estado ha designado a cinco entidades y cinco personas en un esfuerzo por poner fin a la campaña de guerra política, ideológica e institucional que el régimen cubano ha librado durante décadas contra Estados Unidos. Estas designaciones también harán rendir cuentas a quienes sostienen las operaciones del régimen y se benefician de la opresión del pueblo cubano.

El régimen cubano continúa exportando violencia de izquierda radical a través de sus redes de influencia maligna y priorizando el enriquecimiento del régimen sobre el bienestar del pueblo cubano, señaló el Departamento de Estado.

Estas sanciones están diseñadas para responsabilizar a los actores internacionales que apoyan al régimen cubano.

Los bancos y empresas extranjeras que prestan servicios a los designados corren el riesgo de ser sancionados y deberían congelar dichas actividades.

Todas las entidades señaladas han sido designadas por financiar la red revolucionaria violenta del régimen cubano e incluyen las siguientes:

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que está a cargo de las fuerzas militares cubanas.

El ICAP, una organización cubana fundada por Fidel Castro en 1960 que apoya las actividades de inteligencia y contrainteligencia de Cuba.

Amistur Cuba S.A., que es una subdivisión política, agencia o instrumento del Gobierno de Cuba.

Los Comités de Defensa de la Revolución, que operan bajo la dirección del Ministerio del Interior de Cuba —previamente designado por ser un brazo del gobierno cubano— y constituyen un pilar fundamental del aparato de seguridad represivo del Estado cubano.

También han sido designados numerosos miembros de las élites alineadas con el régimen y sus familiares. Entre ellos figuran el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza y su hijastro Manuel Anido Cuesta. Alejandro Castro Espín es el exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Modesto Castro Ruz.

Raúl Alejandro Castro Calís fue designado por ser hijo de Alejandro Castro Espín.

Minera la Victoria S.A. es una empresa mixta cubana de extracción de oro creada por la entidad Antilles Gold Ltd, con sede en Australia, y la empresa estatal cubana Geominera S.A. Fue designada por generar ingresos para el régimen cubano.

El presidente Donald Trump seguirá tomando medidas contra la red subversiva del régimen cubano, contra quienes facilitan sus operaciones subversivas y contra quienes se lucran mientras el pueblo cubano sufre.