Suspensión de tarjetas Visa y Mastercard: un golpe que apenas roza al "cubano de a pie"

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Las restricciones impuestas a las tarjetas Visa y Mastercard en Cuba han generado un debate sobre los verdaderos afectados por estas medidas financieras.

Mientras los organismos internacionales y las entidades bancarias ajustan sus políticas, la realidad en las calles de la isla cuenta una historia de desconexión y desigualdad. La reciente restricción de las tarjetas en territorio cubano ha sacudido el ya frágil ecosistema financiero de la isla.

Lo que el Banco Central de Cuba promociona cínicamente como un supuesto "impacto poblacional", para la mayor parte de la ciudadanía representa un golpe directo a la "logística" de la clase alta y un símbolo de presión política que escasamente frisa al cubano de a pie, de acuerdo a las opiniones recogidas por Martí Noticias.

Para el periodista Reynaldo Escobar, las repercusiones inmediatas son claras y afectan a un sector con alta influencia, aunque numéricamente reducido.

La imposibilidad de pagar hoteles, rentar vehículos o comprar en tiendas de divisas no solo afecta al turista, sino que paraliza la vida cotidiana de extranjeros que viven en Cuba, como corresponsales extranjeros, diplomáticos y también, de aquellos cubanos que, gracias a cuentas en el exterior, lograban sortear la carestía local.

"Esto va a afectar a una clase de personas que, aunque no llenan plazas protestando, tienen una enorme importancia en la influencia política del país", señaló Escobar.

El analista advierte además una consecuencia macroeconómica: un vaticinado aumento del dólar a cifras incalculables, obligando a quienes aún tienen divisas a operar exclusivamente con efectivo.

Desde una perspectiva más optimista respecto al cambio político, Julio Aleaga Pesant sostiene que esta medida no daña al ciudadano común.

"El cubano de a pie no conoce esos mecanismos financieros", afirmó.

“Lo que sí se ha afectado es la casta gobernante. Si se ha afectado la obesocracia, si se ha afectado GAESA”, indicó.

Para Aleaga, esta asfixia financiera es parte de los mecanismos necesarios para presionar al régimen, interpretándolo como un paso más hacia la libertad.

“Pienso que es otro de los pasos importantes que tenemos como ciudadanos que llevar sobre nuestras espaldas para lograr la libertad”, puntualizó.

Para la mayoría de los ciudadanos, estas tarjetas de crédito internacionales son una realidad lejana, casi inexistente.

La activista Marlene Ricardo explica con claridad esta brecha: "Yo no tengo acceso a eso, y cuando digo yo, te estoy diciendo la población cubana, el cubano de a pie".

De acuerdo a Ricardo, el ciudadano promedio no solo carece de los medios para obtener estos instrumentos financieros, sino que incluso desconoce su funcionamiento operativo dentro del país.

Señala que el impacto de estas restricciones no recae sobre el sector más vulnerable, sino sobre un grupo muy específico y privilegiado: "Los cubanos que pudieran tener acceso a esa tarjeta son los hijos de los pudientes, la gente de la élite", afirma, subrayando que, para la gran mayoría, la noticia de las restricciones es irrelevante en su cotidianidad marcada por la escasez.

El debate ha encendido los foros de sitios oficiales como Cubadebate, donde la división de opiniones es cortante:

Por un lado, los que expresan indiferencia o aplauden la medida, recordando que la mayoría de la población no tiene acceso a tarjetas internacionales ni a las divisas que estas respaldan como este comentario burlón de la internauta Ilska Torres Milanés: "La inmensa mayoría del pueblo que no tenemos ni Visa ni MasterCard está noticia ni nos beneficia ni nos perjudica...todo lo contrario. Así que Cubadebate, felicidades por finnnn ustedes dan una noticia que no perjudica al pueblo".

Otros usuarios celebran la disposición de la administración Trump bajo consignas como "Patria y Vida" o el sugerente "tic tac” del reloj, interpretando la restricción como el debilitamiento final de los privilegios de la cúpula oficialista.

Un sector minoritario advierte que, aunque no usen las tarjetas, el aislamiento financiero suele traducirse en mayor inflación y escasez generalizada.

En conclusión, la limitación de Visa y Mastercard en Cuba parece profundizar una división social ya existente: mientras la élite ve obstaculizadas sus transacciones internacionales, el cubano común sigue marginado de un sistema financiero global del cual, como indica Ricardo, "desconocemos por completo su existencia".