El preso político Dixan Gaínza denuncia desnutrición en las cárceles cubanas

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El preso político cubano Dixan Gaínza Moré difundió un comunicado en el que denuncia el aumento de la desnutrición en las cárceles de la isla, según una grabación enviada desde la prisión Kilo 8, en Camagüey.

El documento, emitido el 5 de junio pasado, señala además al Partido Comunista de Cuba por impedir el ejercicio de los derechos fundamentales.

"Nosotros, la oposición patriota cubana, patentizamos nuestra firme y más enérgica condena al Partido Comunista de Cuba por negarle al pueblo cubano los derechos fundamentales a las libertades democráticas y a decidir de verdad, en elecciones justas, su propio destino".

El texto añade que en el país no se permiten los sindicatos independientes ni las manifestaciones. Asimismo, el manifestante denunció la actuación de las autoridades locales contra los reclusos.

"El régimen cubano continúa aplicando contra los prisioneros políticos una política judicial selectiva, discriminatoria, cruel y políticamente motivada, ejecutada por los órganos represivos de la policía secreta conocida como la seguridad del estado en complejidad abierta con la fiscalía y Ministerio del Interior de Cuba".

El mensaje alerta también sobre el deterioro de la salud en los centros penitenciarios. Respecto a la situación en el interior de los penales, Gaínza Moré comentó: "En las prisiones cubanas es visible hoy y ahora el aumento desmedido de hombres y mujeres con bajo peso, desnutrición y salud gravemente deteriorada".

El comunicado concluye criticando la negativa de las autoridades a excarcelar a los manifestantes del 11 de julio de 2021, una postura que califican en el texto como "terrorismo silente de baja intensidad".

Gaínza Moré, de 40 años, fue arrestado en su vivienda tras participar en las protestas de julio de 2021 en Camagüey. La Fiscalía lo acusó de los delitos de atentado, desórdenes públicos y propagación de epidemias. Por estos cargos, fue condenado a seis años de privación de libertad en el penal de Kilo 8.