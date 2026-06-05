“Ningún menor de edad debería tener que soportar algo así”: Díaz-Balart sobre Jonathan Muir

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El congresista Mario Díaz-Balart exigió este viernes la liberación inmediata del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, quien cumplió 17 años mientras permanece encarcelado en Cuba por su participación en las protestas en Morón, Ciego de Ávila.

El legislador republicano por Florida denunció las condiciones de detención del menor y acusóa La Habana de violar sus derechos fundamentales. “Ningún menor de edad debería tener que soportar algo así”, afirmó Díaz-Balart, quien calificó de “cruel” el trato recibido por el joven desde su arresto.

Muir Burgos fue detenido en marzo después de las manifestaciones, desencadenadas por prolongados apagones y la escasez de alimentos. Las autoridades cubanas acusan al adolescente del delito de sabotaje, uno de los cargos más severos contemplados en la legislación penal del país. Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que este tipo de acusaciones ha sido utilizado con frecuencia contra manifestantes y opositores políticos.

“El mundo debería estar indignado de que el régimen continúe saliéndose con la suya ante semejante crueldad y tan flagrante desprecio por los derechos humanos fundamentales y la dignidad humana”, señaló el legislador, quien describió al gobierno cubano como un régimen que durante décadas ha privado a los ciudadanos de libertades básicas.

Esta semana el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, reclamó reformas económicas y políticas en la isla, incluyendo la liberación de los presos políticos y una mayor apertura económica.

En respuesta a esas declaraciones, el congresista sostuvo que las sanciones estadounidenses podrían levantarse si el gobierno cubano libera a todos los presos políticos, permite elecciones libres y justas y garantiza libertades fundamentales como la libertad de prensa, la existencia de sindicatos independientes y el derecho de organización ciudadana.