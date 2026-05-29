Cubalex denuncia abusos contra adolescente detenido tras protestas en Morón

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El centro de asesoría legal Cubalex denunció este jueves los abusos contra Christian de Jesús Crespo Álvarez, uno de los adolescentes detenidos tras las protestas ocurridas en marzo en Morón, provincia de Ciego de Ávila, y alertó sobre el deterioro de su estado de salud mientras permanece recluido en la prisión de Canaleta.

Según la organización, el joven de 16 años fue trasladado recientemente desde el centro penitenciario a la Unidad de Instrucción Provincial para ser sometido a nuevas declaraciones, donde permaneció durante varios días. Al regresar a la cárcel, descubrió que sus pertenencias personales, incluidos alimentos entregados por su familia, habían desaparecido.

Cubalex explicó que, tras reclamar por la pérdida de sus efectos, el adolescente “recibió una golpiza” y posteriormente informó a sus familiares que sería enviado a una celda de castigo. Desde entonces la familia no ha tenido contacto directo con él ni ha recibido información detallada sobre su situación.

Crespo Álvarez presenta un deterioro físico y psicológico derivado de malos tratos dentro del penal. Durante una comunicación con sus familiares, el joven manifestó que se sentía “muy decaído” y reportó tener la orina oscura, un síntoma que generó preocupación entre sus allegados.

De acuerdo con Cubalex, posteriormente la familia fue informada de que el menor había sido trasladado a la enfermería de la prisión, aunque no recibió detalles sobre un diagnóstico médico ni sobre el tratamiento que estaría recibiendo.

La organización indicó además que al adolescente se le atribuye el delito de sabotaje, aunque afirmó que hasta el momento no existe una petición fiscal formal en su contra.

Cubalex también denunció que la Seguridad del Estado continúa realizando peritajes basados en videos difundidos en redes sociales y grabaciones realizadas durante la protesta del 13 de marzo en Morón. Según la organización, los menores arrestados están siendo sometidos a interrogatorios frecuentes para que admitan haber recibido pagos por participar en las manifestaciones y realicen declaraciones de arrepentimiento.

Hay registros de al menos cuatro adolescentes detenidos tras las protestas: Christian de Jesús Crespo Álvarez de 16 años, así como Jonathan David Muir Burgos, Kevin Samuel Echeverría Rodríguez y Yohasnel Estrada Rodríguez, de 17.

“La protesta no es un delito”, afirmó Cubalex en su comunicado, en el que exigió “la liberación inmediata de Christian de Jesús Crespo Álvarez y de los menores detenidos por ejercer sus derechos”.