Hammer visita a ex preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez

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El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó en la provincia de Artemisa al recién liberado preso político Alexander Díaz Rodríguez para conocer de primera mano las condiciones que enfrentó durante su encarcelamiento y su situación actual, informó este lunes la sede diplomática.

Tras el encuentro, la embajada reiteró sus críticas a la permanencia en prisión de personas detenidas por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. “Muchísimos presos políticos siguen injustamente encarcelados por expresarse pacíficamente el 11 de Julio, 2021. Es insólito que cinco años después sigan sufriendo ellos y sus familias. ¡Libérenlos!”, señaló la sede diplomática.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart agradeció "profundamente la labor del embajador Hammer, un firme aliado de la democracia y defensor incansable de los presos políticos y del pueblo cubano".

El legislador compartió el video de la embajada y unas imágenes de Rodríguez tras salir de la cárcel.

"Así lucía el preso político Alexander Díaz Rodríguez tras ser liberado de una detención injusta y brutal. Una imagen que demuestra la crueldad de un régimen despiadado que no tiene dignidad ni respeto por la vida humana... Es indignante que, aún hoy, miles de presos políticos sigan encarcelados en Cuba simplemente por exigir la libertad y el respeto de sus derechos humanos", comentó.



"Desde Estados Unidos continuamos exigiendo rendición de cuentas y la liberación inmediata y plena de todos los presos políticos injustamente detenidos, incluidos Jonathan David Muir Burgos, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “Osorbo” Castillo, Félix Navarro, Sayli Navarro y muchos más", agregó.

Díaz Rodríguez fue arrestado tras las manifestaciones del 11J en Artemisa y posteriormente condenado por los delitos de desacato y desorden público.

En abril, Hammer se había comunicado con el ex prisionero político luego de que salieran a la luz imágenes tras su salida de la cárcel. La embajada calificó su situación como alarmante y afirmó que “lo que ha sufrido este hombre es inexplicable”, al tiempo que prometió continuar exigiendo la liberación de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.

Según testimonios ofrecidos por Díaz Rodríguez, durante su estancia en prisión fue sometido a castigos y sufrió graves afectaciones de salud. “Me retuvieron en celdas de castigo… me golpearon y me dejaron con hambre y frío”, relató.