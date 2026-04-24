Lo que ha sufrido este hombre es inexplicable: Hammer conversa con Alexander Díaz Rodríguez

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El jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se comunicó con el ex preso político Alexander Díaz Rodríguez, tras observar las imágenes divulgadas recientemente por el diario español ABC, que evidencian su grave deterioro físico, informó la sede diplomática.

"Lo que ha sufrido este hombre es inexplicable”, denunció la embajada y aseguró que Washington “seguirá insistiendo en que se liberen todos los que siguen injustamente encarcelados”.

Díaz Rodríguez, detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 en la provincia de Artemisa, fue condenado por “desacato” y “desorden público”. Fotografías publicadas tras su liberación muestran un marcado deterioro físico.

“Me retuvieron en celdas de castigo… me golpearon y me dejaron con hambre y frío”, afirmó en la entrevista con la periodista independiente Camila Acosta, para ABC. También relató haber perdido más de 100 libras y sufrir lesiones físicas. "Me partieron dos costillas y varios dientes”.

Durante su encarcelamiento, Díaz Rodríguez fue diagnosticado con cáncer de tiroides en etapa avanzada, pero, según su testimonio, no recibió tratamiento adecuado. Su estado se agravó con hepatitis B, anemia, desnutrición y otros padecimientos, además de un contagio de COVID-19. “No puedo ni caminar sin parar a cada rato para recuperar el aliento”, dijo.

El exprisionero político pasó por varias cárceles, incluidas Guanajay, Taco Taco y Kilo 8. Actualmente no tiene casa donde vivir porque la suya la vendió poco antes de la protestas del 11J con la intención de salir del país.