La Habana sumó en mayo 28 personas al récord de presos políticos y otra muerte en prisión

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La organización Prisoners Defenders alertó sobre un agravamiento de la situación de los presos políticos en Cuba, tras documentar un nuevo aumento de encarcelamientos por motivos políticos, una nueva muerte bajo custodia estatal y el deterioro de las condiciones de salud de cientos de reclusos.

"Cuba alcanza en mayo un nuevo récord que solo es la punta del iceberg de la desgracia que viven los cubanos", afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en declaraciones a las que Martí Noticias tuvo acceso.

"Solo en mayo se sumaron 28 nuevos presos políticos y se produjo otra muerte en prisión", agregó.

Según el informe mensual de la organización, al cierre de mayo permanecían bajo control del régimen 1.281 presos políticos y de conciencia. Durante ese mes se incorporaron 28 nuevos casos y solo se registraron siete bajas de la lista, entre ellas una muerte bajo custodia estatal, dos destierros forzados, una excarcelación efectiva y tres personas que cumplieron íntegramente sus condenas.

El reporte destaca la muerte del preso político Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, ocurrida el 13 de mayo en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Brieva cumplía condena por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

"En mayo murió en prisión el preso político Ernesto Brieva Sempé, abandonado pese a padecer una grave enfermedad renal", denunció Larrondo.

"Ya son seis los presos políticos fallecidos bajo custodia del régimen solo desde 2023. No son casos aislados, son el resultado de una política sistemática de abandono, castigo y deshumanización", añadió.

La organización sostiene que el aumento de la represión ocurre en medio de una profunda crisis económica y social en la isla.

"Mientras desde 2021 el país se hunde en una crisis sin precedentes, marcada por apagones, hambre, falta de agua y colapso de todos los servicios básicos, la respuesta del régimen ha sido encarcelar, perseguir y sembrar el terror", afirmó Larrondo.

El informe documenta que muchas de las nuevas detenciones están relacionadas con protestas por los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua, así como con publicaciones críticas en redes sociales. Entre los casos más relevantes figuran los de al menos 14 personas encarceladas tras las protestas pacíficas ocurridas el pasado 19 de mayo en Antilla, Holguín, incluidos cuatro miembros de una misma familia.

Prisoners Defenders también denunció un incremento de la persecución contra las mujeres. El reporte recoge los casos de Sordey Ballester Horta, Yunaikys de la Caridad Linares Rodríguez, Yamilka Mora y Wendolín Campuzano Almaguer, quienes habrían sido objeto de detenciones arbitrarias, amenazas, incomunicación y represalias por expresar opiniones críticas.

Asimismo, la organización alertó sobre la situación de los adolescentes Christian Jesús Crespo Álvarez y Jonathan David Muir Burgos, recluidos en una prisión para adultos.

Según el informe, Christian, de 16 años, contrajo hepatitis durante su encarcelamiento y permanece sin atención hospitalaria especializada. Jonathan, por su parte, ha denunciado agresiones, amenazas y falta de atención médica, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro de los casos destacados es el de Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años residente en Artemisa, detenido poco después de recibir en su vivienda al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.

La organización considera que el arresto constituye una represalia destinada a intimidar a quienes mantienen contacto con representantes extranjeros.

El informe también recoge la denuncia de Erick Alain Chang Padrón, quien permanece encarcelado tras publicar críticas sobre los apagones y la situación económica del país. Según Prisoners Defenders, el opositor denunció haber sido sometido a interrogatorios prolongados, privación de sueño y alimentos, así como presiones psicológicas durante su detención.

Larrondo alertó además sobre el deterioro de la situación sanitaria en las cárceles cubanas. "Hoy hay 449 presos políticos gravemente enfermos y otros 52 con trastornos graves de salud mental sin atención médica en las cárceles cubanas. Cada día que permanecen encarcelados aumenta el riesgo de nuevas muertes", señaló.

La organización también cuestionó el alcance de las excarcelaciones anunciadas por el gobierno cubano. Tras analizar la lista oficial de 2.010 beneficiarios publicada por las autoridades, Prisoners Defenders concluyó que solo un preso político había sido efectivamente liberado.

"El supuesto indulto de 2.010 presos anunciado por las autoridades cubanas ha quedado al descubierto como otra operación de propaganda", afirmó Larrondo.

"La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Cuba vive la mayor ola represiva de las últimas décadas y miles de familias continúan pagando el precio de exigir una vida digna, libertad y derechos fundamentales", concluyó el presidente de Prisoners Defenders.