EEUU reafirma compromiso con liberación de presos políticos en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado reiteró a Martí Noticias su respaldo a la liberación de todos los presos políticos y a una transición democrática en Venezuela, mientras familiares de presos políticos permanecen frente a la embajada de Washington en Caracas exigiendo respuestas sobre sus seres queridos detenidos.

Consultado por Martí Noticias sobre la protesta que mantienen madres, esposas y familiares de detenidos políticos a las afueras de la sede diplomática estadounidense, el Departamento de Estado aseguró que la administración del presidente Donald Trump continúa comprometida con el plan de tres fases para Venezuela.





“La administración Trump mantiene su compromiso de impulsar el plan de tres fases para la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática de Venezuela”, señaló la maxima instancia diplomatica estadounidense.

El organismo también reafirmó que Washington continúa abogando por “la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos” y por el retorno de los venezolanos exiliados, cuya participación considera fundamental para alcanzar una reconciliación nacional y consolidar un futuro democrático duradero.

Las declaraciones se producen mientras familiares de presos políticos permanecen concentrados frente a la embajada estadounidense en Caracas, donde solicitan ser recibidos por el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

Los manifestantes aseguran que las promesas de excarcelación realizadas por el regimen de Delcy Rodríguez no se han concretado y denuncian la falta de información sobre el paradero de algunos detenidos tras recientes traslados ordenados por las autoridades penitenciarias.

Los familiares afirman que mantendrán las vigilias y acciones de protesta hasta obtener respuestas concretas sobre sus seres queridos y avances verificables en su liberación.

Entretanto, la organización Foro Penal informó este martes sobre la excarcelación de tres presos políticos militares, una medida que ocurre en medio de las crecientes exigencias nacionales e internacionales para la liberación de todos los detenidos por motivos políticos en Venezuela.