Militar de más alto rango de EEUU visita Caracas en ausencia de Delcy Rodríguez

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El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, visitó Caracas el miércoles, en su primera visita oficial al país tras el operativo militar estadounidense del 3 enero, en el que fue capturado el gobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La visita ocurre cinco meses después de la exitosa operación militar “Absolute Resolve” y el establecimiento de un gobierno interino, actualmente liderado por Delcy Rodríguez, quien se encontraba fuera del país en una visita oficial a la India.

El militar de más alto rango en las Fuerzas Armadas estadounidenses "participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno encargado y con el personal de la Embajada de Estados Unidos, y visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina" de la misión diplomática estadounidense, dijo el Estado Mayor en un comunicado.

Militares de Estados Unidos, previa autorización del Gobierno de Venezuela, ejecutaron el pasado 23 de mayo un inusual ejercicio militar de simulacro en Caracas que llegó hasta su sede diplomática y contó con la presencia del Comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan.

Esta es la primera visita oficial de Caine a Venezuela como Presidente del Estado Mayor Conjunto y enfatizó la estabilidad de Venezuela, la seguridad compartida en el Hemisferio Occidental y el compromiso de las Fuerzas Conjuntas estadounidenses para implementar el plan de tres fases del presidente Trump para el país.

Este plan incluye estabilización política y de seguridad, recuperación económica, con prioridad en inversión privada y sector petrolero, y transición hacia elecciones libres y democráticas.