Cinco meses después de la captura de Maduro ¿Qué ha cambiado en Venezuela?

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Cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos, Venezuela atraviesa uno de los períodos más inusuales de su historia reciente. El país sigue gobernado por figuras de la estructura chavista, pero bajo una relación de dependencia y supervisión por parte de Washington.

¿Qué ha cambiado realmente desde aquel 3 de enero?

Delcy Rodríguez pasó de vicepresidenta a jefa de Estado

Tras la salida de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la conducción del Ejecutivo y se convirtió en la principal representante internacional de Venezuela. La medida se sustentó en una interpretación constitucional cuestionada por juristas y organizaciones políticas, que sostienen que la Constitución no contempla la figura de “ausencia forzosa” utilizada para justificar la sucesión.

Durante estos cinco meses ha encabezado reuniones con gobiernos, organismos internacionales y actores económicos, manteniendo una agenda centrada en energía, inversión y recuperación económica.

Esta semana llegó a India acompañada por parte de la dirigencia chavista para sostener encuentros relacionados con petróleo, comercio e inversiones.

El petróleo gana protagonismo

Uno de los cambios más visibles ha sido la recuperación de algunos mercados internacionales para el crudo venezolano.

Estados Unidos flexibilizó restricciones sobre las exportaciones venezolanas y ha permitido la reactivación de acuerdos petroleros bajo supervisión estadounidense.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha informado en el Congreso que los ingresos por las ventas de crudo pasan por cuentas administradas bajo lineamientos del Departamento del Tesoro.

Liberaciones y debates sobre derechos humanos

El 23 de enero, Delcy Rodríguez aseguró que 626 personas habían sido excarceladas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado las cifras oficiales y señalan diferencias entre los anuncios y las liberaciones verificadas.

Según Foro Penal, el número de presos políticos pasó de 687 a comienzos de febrero a 409 a finales de mayo. La organización contabiliza actualmente 222 civiles y 187 militares detenidos por razones políticas.

Aunque la cifra representa una reducción importante, organismos como Amnistía Internacional sostienen que continúan las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales.

Una nueva etapa en la relación con EEUU

La relación bilateral también ha experimentado cambios significativos durante estos cinco meses.

Uno de los hitos más importantes fue la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que retomó formalmente sus operaciones el 30 de marzo tras siete años de cierre diplomático. La medida dio inicio al restablecimiento de la presencia oficial permanente de Washington en Venezuela y a la reactivación progresiva de los canales diplomáticos entre ambos países.

Durante este período también se han producido varias visitas oficiales de alto nivel como la del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien viajó a Caracas para abordar temas relacionados con la recuperación del sector petrolero venezolano; la del jefe del Comando Sur, el General Francis Donovan, y otros funcionarios de seguridad estadounidenses que sostuvieron reuniones con autoridades venezolanas para discutir asuntos de cooperación y seguridad regional.

A estas visitas se sumó la llegada de Laura Dogu como encargada de negocios y posteriormente la designación de John Barrett al frente de la misión diplomática estadounidense en Caracas, marcando así la consolidación de los contactos institucionales entre ambos países.

La gran pregunta

Cinco meses después, Venezuela muestra cambios en el ámbito político, económico y diplomático.

Sin embargo, siguen abiertas preguntas fundamentales sobre el futuro institucional del país, el calendario electoral, la consolidación de las reformas anunciadas y la capacidad de traducir estos cambios en mejoras concretas para la población.

Mientras Delcy Rodríguez negocia acuerdos energéticos en India y Venezuela busca recuperar espacios en el mercado petrolero internacional, el país continúa transitando una etapa de transición cuyo desenlace aún está por definirse.