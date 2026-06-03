Rubio: "El futuro de Venezuela son elecciones multipartidistas libres y justas"

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Durante la comparecencia del Secretario de Estado Marco Rubio en el Congreso de Estados Unidos y en la interpelación de la congresista María Elvira Salazar, Rubio señaló que uno de los elementos fundamentales para cualquier proceso electoral es la existencia de una prensa independiente.

Sostuvo que la apertura de espacios para el ejercicio del periodismo, junto con otras reformas institucionales, forma parte de las condiciones necesarias para una futura consulta electoral.

"Se necesita una prensa independiente para tener elecciones libres y justas. Eso tiene que suceder. Nos gustaría verlo lo antes posible, pero la realidad es que solo han pasado cinco meses", dijo en referencia al período transcurrido desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Rubio aseguró que en los últimos meses se han registrado avances en algunos ámbitos, aunque reconoció que el proceso aún no se ha completado. "Hemos visto un aumento en esa actividad, no es del 100%, pero debe seguir creciendo", señaló.

El jefe de la Diplomacia estadounidense reiteró que el objetivo final de la política estadounidense hacia Venezuela continúa siendo la realización de elecciones competitivas con participación de distintas fuerzas políticas. "En última instancia, el futuro de Venezuela son elecciones multipartidistas libres y justas", expresó.

Asimismo, pidió que se avance en la conformación de una autoridad electoral que cuente con credibilidad y reconocimiento amplio.

El funcionario estadounidense señaló que le gustaría ver "una comisión electoral legítima lo antes posible", como parte de las condiciones necesarias para un futuro proceso electoral.

Las declaraciones se producen en momentos en que continúan los debates sobre una eventual hoja de ruta electoral para Venezuela. En los últimos meses, Washington ha respaldado la necesidad de una etapa de reformas institucionales antes de la convocatoria de nuevas elecciones.

Las declaraciones de Rubio también coinciden con el quinto mes de la nueva etapa política venezolana, marcada por la permanencia de Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo, la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y una agenda de contactos diplomáticos entre ambos países.