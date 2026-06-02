María Corina Machado en Oslo: Los venezolanos han comenzado a pensar en el futuro

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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo en Noruega que mantiene abierta la vía electoral como mecanismo para una salida política, siempre que existan garantías institucionales.

“Si el camino hacia una solución pacífica, negociada y democrática exige volver a las urnas bajo condiciones verdaderamente libres y justas, entonces estamos listos”, dejando clara su voluntad a ser candidata en eventuales elecciones en Venezuela.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el Oslo Freedom Forum 2026, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a los derechos humanos y la democracia.

Machado regresó a Oslo casi seis meses después de que llegara a Noruega tras escapar de Venezuela, luego de mas de un año de permanecer en la clandestinidad.

La dirigente sostuvo que los hechos ocurridos el 3 de enero marcaron un punto de inflexión en la dinámica de la política venezolana y aseguró que comenzó una etapa distinta en las expectativas de la población.

“Por primera vez en muchos años, los venezolanos han comenzado a pensar no solo en la supervivencia, sino en el futuro. El pueblo ha comenzado a perder el miedo. El país ha comenzado a imaginar lo que vendrá después” dijo Machado.

Al respecto, afirmó que quienes ejercen actualmente el poder han tenido que reconocer que no será posible estabilizar el país sin incorporar a la mayoría democrática expresada el 28 de julio de 2024 y defendió la negociación como parte del proceso político, “no como una rendición, no como una revancha, sino como un esfuerzo serio, firme y responsable para transformar una nueva apertura política en una solución democrática”.

Machado también insistió en que una eventual transición debe desarrollarse bajo parámetros de orden institucional y elecciones competitivas, una postura que ha venido reforzando en sus recientes intervenciones internacionales.

Uno de los anuncios que más atención generó durante su paso por Oslo fue su afirmación de que volverá pronto a Venezuela. Desde el escenario del foro expresó: “Voy a regresar muy pronto a Venezuela”, en medio de expectativas sobre los próximos pasos del liderazgo opositor y el debate sobre una eventual hoja de ruta electoral.