Activistas cubanos y líderes mundiales se unen en el Oslo Freedom Forum para exigir el fin de los regímenes autoritarios

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La 18ª edición del Oslo Freedom Forum (OFF) arrancó este 1 de junio en la capital noruega, y se extenderá por tres días reuniendo a defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y líderes tecnológicos bajo el lema "Desmantelando la Dictadura”.

El evento anual, organizado por la Human Right Foundation (HRF), se centra en cómo exponer y desarticular sistemas autoritarios mediante el uso de la estrategia, la tecnología y la solidaridad.

“Estamos con una agenda que trata de darle visibilidad a la situación que viven los disidentes en los países autoritarios en todo el mundo, no solamente en las Américas, donde Cuba es obviamente la dictadura más antigua, ya 67 años de totalitarismo, sino también en otros continentes como África, el Medio Oriente, que tienen lamentablemente hoy en día a la inmensa mayoría de sus países y de su población, sometida bajo distintos tipos de regímenes dictatoriales”, indicó en conversación con Martí Noticias, Javier El-Hage, director legal de HRF, que tiene su sede en Nueva York.

En el foro intervendrán importantes figuras de renombre internacional como el actor Richard Gere, la Presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, la líder venezolana María Corina Machado y el CEO y fundador de Telegram Pavel Durov.

Alrededor de una decena de representantes de la sociedad civil cubana están presentes en el encuentro.

“Entre otras cosas, tenemos una exposición de arte que se llama ‘Doors to Freedom’, donde estamos resaltando el trabajo de muchos artistas disidentes en el mundo y de la parte de Cuba, el trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara. Es el artista que estamos resaltando en representación del mundo de los artistas disidentes de Cuba”, señaló El-Hage.

“Somos conscientes que existen otros que no hemos tenido la oportunidad de resaltar en este evento entre los casi 19 artistas encarcelados como parte de ese grupo de casi 1000 presos políticos en Cuba”.

De acuerdo al Observatorio de Derechos Culturales (ODC) está cumpliendo sentencia en las cárceles del régimen o bajo medidas cautelares de excarcelación Yunaiky de la Caridad Linares García, Rolando Sardiñas Fernández, Yasmany González Valdés (El libre), Marlon Hitachi Paz Bravo, Ángel Miguel Martín Caro, Marco Antonio Pintueles Marrero, Randy Arteaga Rivera, Elier Padrón Romero, Ibrahim Domínguez Aguilar y Dayán Gustavo Flores Brito, entre otros.

El martes 2 de junio, se realizará una jornada dedicada a las herramientas que ayudan a activistas a evadir la censura y la represión como el Bitcoin, la Inteligencia Artificial y otros de protocolos descentralizados

En esta edición, se reconocerá con el Premio Václav Havel para el Disenso Creativo al artista contemporáneo y preso de conciencia chino Gao Zhen y al artista disidente birmano Sai.