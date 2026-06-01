María Corina regresa a Oslo, mientras prepara su vuelta a Venezuela

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La líder opositora venezolana María Corina Machado está de regreso en Oslo, la capital de Noruega, donde en diciembre del pasado año recibió el Premio Nobel de la Paz 2025.

“De vuelta en Oslo. Cuando salí de Venezuela lo hice con una misión que comenzó en esta ciudad. Hoy, vuelvo con esa misión casi completada, a hablarle a los venezolanos que nos esperan en casa y también a los que están aquí en Noruega. Los veo mañana. Pronto nos reencontraremos todos en casa”, escribió este lunes María Corina en la red social X.

Tras pasar meses en la clandestinidad en Venezuela, Machado logró salir del país para recibir el galardón en Noruega, en una complicada operación para burlar la vigilancia del régimen encabezado por el entonces dictador Nicolás Maduro, depuesto mediante una operación de Estados Unidos el 3 de enero de este año.

Desde su audaz salida, la líder de la oposición venezolana se ha enfrascado en una extensa gira internacional para exponer al mundo la situación vivida por su país desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1998 y la sucesión de Maduro, tras la muerte del primero en 2013.

Asimismo, María Corina ha reiterado que está preparando su regreso a Venezuela para cuando llegue el momento de la celebración de elecciones libres y la transición a la democracia.